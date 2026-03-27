Entre abandono y agresiones: la vida de Noelia Castillo Ramos antes de la eutanasia en Barcelona

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos se realizó este 26 de marzo de 2026 en Barcelona; tenía 25 años. Su caso impactó en España por la historia que vivió antes de tomar esa decisión.

Durante los últimos dos años, Noelia Castillo Ramos enfrentó un proceso legal para acceder a la eutanasia en Barcelona; la autorización llegó tras evaluaciones médicas y jurídicas, en medio de un entorno familiar y social marcado por conflictos.

Una infancia y adolescencia marcadas por el abandono

Desde los 13 años, Noelia Castillo Ramos vivió fuera de su núcleo familiar; ingresó y salió de centros de resguardo tras decisiones de autoridades, en un contexto donde su familia no pudo hacerse cargo de su cuidado, pues ambos padres eran inestables y adictos a las drogas.

Su entorno estuvo marcado por inestabilidad, a lo largo de su adolescencia, la joven vivió episodios que, con el tiempo, impactaron su estado emocional y su desarrollo personal.

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La eutanasia de Noelia Castillo Ramos en Barcelona reaviva dudas. Te explicamos qué es, su diferencia con suicidio asistido y en qué países es legal.|Captura de pantalla

Los hechos que cambiaron la vida de Noelia Castillo Ramos en Barcelona

Con el paso del tiempo, Noelia relató distintos episodios que marcaron su vida antes de la eutanasia en Barcelona. Uno de los primeros ocurrió dentro de una relación personal, donde, según su propio testimonio, su entonces pareja abusó de ella mientras dormía.

Meses después, vivió otro momento en un entorno público. En una discoteca, dos personas intentaron acercarse con la misma intención. Aunque ese hecho no se concretó, Noelia explicó que reforzó una sensación de vulnerabilidad que ya venía arrastrando.

La historia de Noelia terminó tras años de abuso, abandono institucional y un dolor físico y emocional insoportable. No fue solo una decisión individual, fue el reflejo de un sistema que llegó tarde… o nunca llegó.



Entre la eutanasia, la polémica política y el debate moral,… pic.twitter.com/fOJCjQCLvA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

El episodio más grave ocurrió días antes del 4 de octubre de 2022. De acuerdo con su relato, tres personas participaron en una agresión sexual masiva en su contra. Este hecho fue determinante en su estado emocional y marcó un punto de quiebre.

Tras lo ocurrido, Noelia Castillo Ramos tomó una decisión que cambió todo: se lanzó desde un quinto piso; sobrevivió, pero con secuelas permanentes que transformaron por completo su vida.

Tras la muerte de Noelia Castillo Ramos en Barcelona por eutanasia, qué se sabe sobre los responsables de los hechos que cambiaron su vida en 2022.|Captura de pantalla

Dos años de proceso hasta la eutanasia

Tras el accidente, Noelia Castillo Ramos inició un proceso para acceder a la eutanasia en Barcelona; durante ese tiempo, su caso generó posturas encontradas en distintos sectores.

Mientras algunas voces cuestionaban la decisión, otras defendían su derecho a elegir bajo el marco legal vigente en España.

Un caso que generó debate en España

El caso de Noelia Castillo Ramos se convirtió en un tema de discusión pública. Diferentes actores expresaron posturas sobre la eutanasia, el papel de las instituciones y el contexto que rodeó su vida. A pesar de ello, el procedimiento se llevó a cabo este 26 de marzo.