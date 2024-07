VIDEO: Atropellan a SEIS trabajadores de limpia en menos de una semana; así exponen su vida

En los últimos días, la Ciudad de México (CDMX) está sufriendo un problema de seguridad para los trabajadores de limpia, aquellos que, aunque no parezca, arriesgan su vida para que los capitalinos tengan las calles limpias todas las mañanas, pues al momento de hacer su labor, se exponen a ser brutalmente atropellados.

En un lapso de apenas una semana, seis trabajadores fueron atropellados por automovilistas imprudentes de la CDMX, mismos que quedaron captados por cámaras de seguridad y que ejemplificaron los grandes riesgos a los que están sometidos, pues no son casos aislados. Estas imágenes se repiten constantemente y no hay soluciones para disminuir el peligro.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) salió de madrugada para hablar con algunos de los afortunados que no han sido víctimas de algún conductor despistado o borracho, con la intención de obtener su perspectiva sobre esta situación, ya que es un peligro constante cada noche que salen a limpiar las calles de la ciudad.

#CDMX | Atropellan a tres trabajadores de limpieza en #Tlalpan; quedan tendidos con varias fracturas.



El responsable, un hombre de 63 años, ya fue detenido.

¿Qué dicen los trabajadores de limpieza sobre los riesgos de su oficio?

“Sí sentimos miedo, pero luego, como traemos reflejante en la ropa, si nos alcanzan a ver”, asegura Norma, quien responde a las preguntas de FIA mientras barre las calles, esperanzada en que su uniforme sea la protección suficiente para no sufrir un atropello.

“Los automovilistas sí son muy groseros, no respetan el trabajo. Nunca pensé que trabajaría en la basura, pero ahora me doy cuenta de que la gente no valora”, dice Luis Enrique para los micrófonos de FIA, pues es consciente de todos los accidentes que han sufrido sus colegas.

Y es que entre los dos graves accidentes que se registraron contra los trabajadores, las víctimas terminaron con fracturas en varias partes del cuerpo que pusieron en riesgo su vida.