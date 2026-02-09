Sector minero confirma muerte de trabajadores y exigen fortalecer investigación en Sinaloa

El sector minero nacional confirmó este 9 de febrero de 2026 el fallecimiento de tres trabajadores que habían sido privados de su libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa . Los cuerpos de los empleados, pertenecientes al proyecto de la empresa Vizsla Silver Corp., ya fueron identificados por las autoridades correspondientes.

Ante la gravedad de los hechos, el gremio fijó una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia, calificando como inaceptable la vulneración de la integridad de los trabajadores.

Identidad de los mineros hallados sin vida en Sinaloa

La industria minera expresó su pésame a las familias de los tres colaboradores identificados hasta el momento:



Ignacio Aurelio Salazar Flores: Geólogo originario del estado de Zacatecas. José Ángel Hernández Vélez: Ingeniero en minas, también originario de Zacatecas. José Manuel Castañeda Hernández: Identificado tras el hallazgo de los restos en la región.

Momentos después, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua confirmó al cuarto minero sin vida; se trata de Antonio de la O. Valdez, quien se suma a las víctimas que ha conmocionado a México y el mundo.

Ambos profesionistas zacatecanos se encontraban en territorio sinaloense desempeñando sus labores profesionales al momento del incidente. Por su parte, Michael Konnert, director general de Vizsla Silver, manifestó que la compañía se encuentra devastada y centrada en el apoyo a las familias afectadas.

La fosa clandestina en el sur de Sinaloa comienza a dar respuestas.



Autoridades confirmaron el hallazgo e identificación de cuatro mineros secuestrados hace más de 15 días, localizados en una fosa en el municipio de Concordia.



La industria minera expresó su pésame y exigió que… pic.twitter.com/h9KVXhLq8H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2026

Exigencias del sector minero unido

A través de un pronunciamiento que incluye a organismos como CAMIMEX y diversos clústeres regionales, la industria presentó las siguientes demandas:



Justicia efectiva: Exigen una resolución que trascienda las estadísticas y sancione a los responsables de los homicidios.

Exigen una resolución que trascienda las estadísticas y sancione a los responsables de los homicidios. Búsqueda activa: Piden que la prioridad absoluta de las autoridades siga siendo la localización con vida de los compañeros que aún están desaparecidos.

Piden que la prioridad absoluta de las autoridades siga siendo la localización con vida de los compañeros que aún están desaparecidos. Garantías de seguridad: Solicitan fortalecer la vigilancia y el estado de derecho en las regiones mineras para proteger a quienes trabajan dignamente en estos sectores.

La búsqueda de los mineros llegó hasta una fosa clandestina



En la comunidad de "El Verde", en #Sinaloa, soldados y fuerzas policiacas llevan horas resguardando una zona en donde fueron hallados restos humanos.



De acuerdo con informes oficiales, uno de los cuerpos hallados… pic.twitter.com/QO5aNjNao1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2026

Avances en la investigación y detenidos

La desaparición masiva de los trabajadores ocurrió cuando un comando armado interceptó al personal en la zona serrana de Concordia. Hasta la fecha, las investigaciones han arrojado los siguientes avances:

