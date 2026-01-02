Crisis sanitaria en Cuba: Mosquitos muestran la miseria comunista que se vive en la isla

La crisis sanitaria en Cuba se profundiza ante el avance de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya, mientras el sistema de salud enfrenta una grave escasez de medicamentos, pruebas diagnósticas e insumos básicos para atender a la población.

En La Habana y otras regiones de la isla, hospitales saturados y farmacias vacías se han convertido en el reflejo de un sistema rebasado, incapaz de contener brotes que afectan de manera especial a niños y adultos mayores.

La situación se agrava por la acumulación de basura en calles y zonas habitacionales, derivada de la falta de camiones recolectores y combustible, lo que ha favorecido la proliferación del mosquito transmisor y acelerado la propagación de los contagios.

Enfermedades que se propagan sin control

Habitantes de distintas zonas de Cuba relatan que, ante la falta de medicamentos, han tenido que recurrir a remedios caseros para enfrentar los síntomas, caracterizados por fiebre elevada, dolores intensos en las articulaciones y debilidad generalizada.

Pacientes afectados describen cuadros severos y prolongados, sin acceso a tratamientos adecuados ni seguimiento médico oportuno, lo que ha incrementado la preocupación entre familias y comunidades enteras.

Hospitales rebasados y cifras bajo cuestionamiento

De manera oficial, las autoridades reportan al menos 55 muertes relacionadas con estos brotes, la mayoría en población infantil. No obstante, activistas y especialistas advierten que el número real de fallecimientos podría ser mayor, debido a subregistros y a la falta de pruebas para confirmar los diagnósticos.

Clínicas pediátricas permanecen llenas de padres que buscan atención para sus hijos enfermos, mientras personal médico trabaja con recursos limitados y sin insumos suficientes para enfrentar la emergencia.

Alertas internacionales y población desprotegida

Ante el deterioro de la situación, Estados Unidos y España han emitido recomendaciones para que sus ciudadanos tomen precauciones si viajan a la isla. Mientras tanto, millones de cubanos enfrentan la emergencia sin medicamentos suficientes ni apoyo institucional efectivo.

La combinación de crisis económica, fallas en los servicios públicos y falta de atención sanitaria ha colocado a amplios sectores de la población en una situación de vulnerabilidad creciente.