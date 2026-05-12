EU endurece presión contra México por combate contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos volvió a elevar el tono contra México en medio de la crisis de violencia y narcotráfico. Esta vez, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pidió públicamente a las Fuerzas Armadas mexicanas “hacer más” contra los cárteles para evitar que Washington tenga que intervenir directamente.

Las declaraciones ocurrieron durante un debate sobre seguridad y narcotráfico en Estados Unidos, donde también participaron legisladores y autoridades de la DEA que señalaron presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

El mensaje encendió nuevamente las alertas sobre la creciente presión de Washington hacia el gobierno mexicano en temas de seguridad y combate al crimen organizado.

¿Qué dijo Pete Hegseth sobre México y los cárteles?

Durante su participación, Pete Hegseth aseguró que el gobierno estadounidense espera una respuesta más contundente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina mexicana.

El funcionario afirmó que Estados Unidos quiere que México “redoble esfuerzos” para combatir a los grupos criminales y evitar que las autoridades estadounidenses tengan que actuar por su cuenta.

Sus declaraciones llegan después de varios mensajes del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que los cárteles representan una amenaza directa para Estados Unidos.

Las palabras del secretario de Guerra reavivaron especulaciones sobre posibles operaciones más agresivas contra líderes criminales mexicanos, similares a las acciones militares que Estados Unidos realiza contra organizaciones terroristas en Medio Oriente.

Senado de Estados Unidos cuestiona relación entre políticos y narcotráfico

El debate también escaló en el Senado estadounidense, donde el senador John Kennedy lanzó fuertes cuestionamientos sobre la relación entre políticos mexicanos y grupos criminales.

Durante la audiencia, Kennedy preguntó por qué tantos líderes políticos en México “cooperan” o mantienen vínculos cercanos con los cárteles. El legislador sugirió que detrás de esas relaciones podrían existir factores como dinero, poder o miedo.

Las declaraciones se dieron luego de que en Estados Unidos surgieran acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

DEA afirma que narcotraficantes y políticos “han compartido la cama”

Otro de los mensajes más duros vino por parte del administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quien aseguró que narcotraficantes y funcionarios de alto nivel en México han trabajado juntos durante años.

El funcionario estadounidense afirmó que los cárteles y quienes colaboran con ellos son responsables de la violencia y del tráfico de drogas que afecta a Estados Unidos. Además, advirtió que las investigaciones apenas comienzan y que vendrán más acciones relacionadas con México.

Caso Rocha Moya vuelve al centro de la polémica

En medio del debate, volvió a surgir el nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado en versiones difundidas en Estados Unidos relacionadas con presuntos nexos con el narcotráfico. Las autoridades mexicanas, sin embargo, han rechazado esas acusaciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el sistema de inteligencia mexicano no detectó conductas ilícitas por parte del mandatario sinaloense.

También destacó que durante la actual administración se han realizado operativos importantes y detenciones de objetivos prioritarios en Sinaloa.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

En las últimas horas también crecieron las especulaciones sobre el paradero del gobernador de Sinaloa.

Mientras algunas versiones apuntan a que permanece en el estado, otras publicaciones aseguran que estaría resguardado en una zona del Palacio de Gobierno en Culiacán o incluso en Badiraguato.

Hasta ahora, Rocha Moya no ha aparecido públicamente en sus oficinas, lo que ha generado más dudas y comentarios en redes sociales y medios políticos.

Gobierno mexicano insiste en pedir pruebas a Estados Unidos

Pese a los señalamientos desde Estados Unidos, el gobierno mexicano mantiene su postura de solicitar pruebas formales antes de iniciar investigaciones o procesos judiciales.

Mientras tanto, la Fiscalía también anunció nuevas indagatorias relacionadas con violencia política en Sinaloa y el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido en julio de 2024.

El tema sigue generando tensión entre ambos países y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.