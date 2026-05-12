Del asilo a estar prófugo: Piden aprehensión de Evo Morales por trata de personas

La justicia de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra Evo Morales por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación infantil. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, lo acusa directamente por este cargo grave.

¿De qué se le acusa a Evo Morales en Bolivia?

Morales no se presentó a la audiencia del lunes 11 de mayo de 2026, por lo que la ley lo declaró en rebeldía, es decir, cuando está en fuga, evade órdenes de un juez o un citatorio judicial. El expresidente boliviano, quien encontró refugio político en México bajo el amparo de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, ahora enfrenta su acusación más oscura.

Detalles de la orden de aprehensión y declaratoria de rebeldía

El fiscal José Mogro detalló que acusan a Morales por el delito de “trata de personas agravada”. La Fiscalía presentó más de 170 pruebas en el pliego acusatorio, incluyendo pruebas documentales, testimonios y periciales que revelarán durante el juicio, según afirma Mogro.

Los padres de la víctima también enfrentan cargos por consentir la relación a cambio de favores políticos y económicos. La madre también resultó declarada prófuga, mientras el padre pasó más de un año en prisión.

Nexos políticos: El refugio de Morales en México y el apoyo de Morena

Cabe recordar que el gobierno de México abrió sus puertas a Morales en el pasado. Un avión militar, financiado con impuestos pagados por los mexicanos, lo recogió en Bolivia cuando huía, bajo las órdenes directas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Morales enfrenta acusaciones de haber embarazado a una menor, con quien tendría una hija nacida en 2016.

¿A cuántos años de cárcel podría ser sentenciado Evo Morales?

La orden de captura contra Morales no solo sacude a Bolivia, sino que desafía las alianzas ideológicas en la región. El fiscal Mogro solicita contra Evo Morales la pena máxima para estos delitos: 20 años de cárcel.

