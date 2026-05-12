ICE los separó, el cáncer los reunió: Kevin González muere tras emotivo reencuentro con sus padres

La historia de Kevin González conmociona en Estados Unidos y en México. El joven de 18 años, originario de la ciudad de Chicago, falleció apenas un día después de reencontrarse con sus padres migrantes, quienes lucharon durante meses para poder verlo nuevamente mientras él enfrentaba un cáncer terminal.

Kevin padecía cáncer de colon en etapa cuatro, una enfermedad agresiva que deterioró rápidamente su salud desde principios de este año. Su mayor deseo era volver a abrazar a sus padres antes de morir. Ese encuentro finalmente ocurrió en México, pero el tiempo apenas alcanzó para despedirse.

¿Por qué los padres de Kevin no podían entrar a Estados Unidos?

Los padres del joven, Isidoro González Avilés, de 48 años, y Norma Anabel Ramírez Amaya, de 43, intentaron ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias luego de conocer el diagnóstico de su hijo. Sin embargo, debido a antecedentes de deportación y a las estrictas políticas migratorias estadounidenses, las autoridades rechazaron su solicitud.

Desesperados por ver a Kevin, decidieron cruzar la frontera sin documentos, pero fueron detenidos en Arizona por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La situación provocó indignación entre organizaciones migrantes y usuarios en redes sociales , quienes exigieron sensibilidad humanitaria ante el estado crítico del joven.

El emotivo reencuentro antes de la tragedia

Después de audiencias, peticiones legales y cartas médicas que acreditaban el estado terminal de Kevin, las autoridades finalmente deportaron a los padres a México, permitiendo que el joven viajara para reencontrarse con ellos.

El encuentro ocurrió en casa de la abuela materna de Kevin, justo antes del Día de las Madres. En declaraciones difundidas por CNN, la madre del joven expresó entre lágrimas:“Yo ya quería estar con mi hijo… muchas horas de espera, pero valieron la pena”.

La familia permaneció unida apenas unas horas. Kevin falleció al día siguiente rodeado de sus seres queridos.

Una historia que reabre el debate migratorio

El caso pone sobre la mesa el debate acerca de las políticas migratorias y los permisos humanitarios en Estados Unidos. Mientras algunos sectores defienden el cumplimiento estricto de la ley, otros consideran que situaciones médicas extremas deberían manejarse con mayor flexibilidad y humanidad.

La historia de Kevin González también dejó un mensaje profundamente humano: incluso frente a la enfermedad, las fronteras y el tiempo, una familia hizo todo lo posible por volver a abrazarse. Hoy, su caso conmueve a miles de personas y deja una pregunta difícil de ignorar: ¿deberían existir excepciones humanitarias más rápidas en situaciones de vida o muerte?