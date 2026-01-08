VIDEO: Captan a vecina sospechosa en Puebla y minutos después perros mueren envenenados; investigan crueldad animal

Un caso de crueldad animal en Puebla encendió la alerta y la indignación vecinal luego de que dos perros murieran envenenados y uno más quedara gravemente afectado en la colonia Santa Lucía, en un hecho que quedó registrado en VIDEO y provocó desesperación, así como una intensa movilización de los vecinos.

Vecina es captada en video y es señalada como presunta responsable del fatal caso de crueldad animal en Puebla

De acuerdo con los testimonios, los hechos ocurrieron cuando habitantes de la zona detectaron movimientos sospechosos de una vecina, captados por cámaras de seguridad, quien presuntamente recorrió calles específicas de la colonia. Minutos después, varios perros comenzaron a presentar síntomas de envenenamiento.

Vecinos intentaron salvar a perros durante minutos de angustia tras envenenamiento en Puebla

Al percatarse del terrible caso de crueldad animal, vecinos se organizaron de inmediato para auxiliar a los animales, en un intento desesperado por salvarles la vida. Les suministraron carbón activado, leche y aceite, además de brindarles primeros auxilios improvisados.

Uno de los testigos relató que uno de los perros presentó taquicardia, convulsiones y episodios similares a epilepsia, además de morderse la lengua, signos que evidenciaban el grave sufrimiento que atravesaba. Pese a los esfuerzos, dos de los animales murieron.

"Se siente muy feo, es como parte de la familia", expresó una vecina al narrar la angustia vivida durante esos minutos.

Crueldad animal en Puebla: Sólo una perrita sobrevivió al envenenamiento

En total, tres perros fueron envenenados, pero únicamente una perrita logró sobrevivir, identificada por los vecinos como 'Sombra'. Al verla agonizar, los habitantes se organizaron nuevamente y lograron mantenerla con vida dándole alimento de emergencia, lo que permitió estabilizarla.

Denuncian patrón de envenenamientos y posibles amenazas

Vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado, ya que en menos de seis meses al menos cinco perros han sido envenenados en la misma colonia. Sospechan de una vecina que, aseguran, ha lanzado amenazas previas contra los animales.

De acuerdo con los testimonios, la mujer presuntamente se habría justificado señalando que uno de los perros la mordió días antes. Habitantes de Puebla señalan que la situación pudo haberse resuelto por la vía legal y no mediante actos de violencia y crueldad animal .

Autoridades ya investigan el caso de crueldad animal en Puebla

El Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla informó, a través de su área de comunicación, que ya tiene conocimiento del caso y que se dará seguimiento a la denuncia para deslindar responsabilidades.

Vecinos exigen que el caso no quede impune y que se aplique la ley correspondiente, al advertir que este tipo de hechos representan una emergencia social y un riesgo para la convivencia en la comunidad.