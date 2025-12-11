Indignación enorme ha causado un video de maltrato animal . Se trata ahora de un caso en donde un gato fue golpeado brutalmente por un sujeto en el mercado Nuevo Laredo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

La información preliminar que se tenía era que el animal había muerto, pero este miércoles 10 de diciembre las autoridades confirmaron que el michi fue encontrado con vida, pero el agresor aún es buscado.

Video: Graban a sujeto pateando a gato en mercado de Nuevo Laredo

En grupos en redes sociales se difundió el video del momento en que el hombre se lanza con gran violencia contra el gatito, a quien persigue y luego patea.

La escena, a decir de comentarios en Facebook, ocurrió dentro de una carnicería que se ubica en el mercado de Nuevo Laredo. Incluso, otro hombre que estaba ahí y presenció lo que ocurrió, enfrentó al agresor, pero este escapó. ⁣

El presunto agresor se trataría de un hombre llamado Leodan, quien trabaja en dicho local y es apodado "El Cuba", quien llevaba cuatro meses trabajando en la carnicería donde lo golpeó.

"Lo que pasa que estábamos trabajando y no sé qué le haría el gatito, él sale lo patea y eso no aceptamos nosotros y en cuestión de minutos sale otro trabajador a defender al gato, se agarran a golpes, queremos separarlos y costo trabajo porque, pues andaba bien agresivo el amigo este y ya al final los separamos y enseguida, pues yo lo despedí porque, porque yo no permito esas actitudes aquí en mi negocio", dijo Moisés Ramírez, dueño de la carnicería.

Buscan a sujeto que golpeó a gatito en mercado en Ecatepec

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que el felino se encuentra bajo resguardo del Centro de Bienestar Animal Municipal, donde recibe atención y valoración médica.

La policía municipal de Ecatepec y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México buscan al agresor y responsable.

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en el Estado de México?

El maltrato animal es un delito que de acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México se comete cuando alguien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

Mientras que el Artículo 235 Ter menciona que la persona que cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa.