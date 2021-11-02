¿Qué es CryptoCuban Social Club?, proyecto de NFT en Cuba

En un giro a la rápida expansión del arte criptográfico, artistas en Cuba lanzan el proyecto "CryptoCuban Social Club", con la venta de retratos digitales de cubanos mediante tokens no fungibles (NFT).

En Cuba, varios artistas unen esfuerzos para llegar a los amantes del arte criptográfico y coleccionistas en línea, al lanzar el proyecto "CryptoCuban Social Club" con la venta de 1, 492 retratos digitales.

Aumenta furor por arte criptográfico

Desde el pasado mes de septiembre, un grupo de artistas comenzó a fotografiar a cubanos en poses y con vestimentas creativas con la finalidad de lograr imágenes únicas. En total consiguieron 1, 492 peculiares retratos, una referencia al año 1492, cuando el navegante Cristóbal Colón tocó tierra por primera vez en la isla caribeña.

Los compradores de los retratos digitales pueden interactuar con los "CryptoCubans" a través de plataformas en línea y, eventualmente, en conciertos en vivo y fiestas en Cuba. Con lo anterior se busca crear una "comunidad única que conecte a la música y cultura cubanas con el resto del mundo.

Estos retratos y sus personajes combinan la calidez de la sociedad cubana con un mundo digital que, según el cofundador del proyecto Gabriel Guerra, puede parecer frío y distante.

Gabriel Guerra, cofundador de CryptoCuban Social Club:

Las historias que nos han contado las personas literalmente dibujan la sociedad cubana, nuestra vida cotidiana, nuestros dolores, nuestros sueños

Cuba, la nación caribeña conocida por sus ciudades, automóviles antiguos, además de un servicio de Internet irregular, vive un auge en el arte criptográfico.

Cada vez son más los fotógrafos y artistas que utilizan plataformas digitales de cifrado para acceder a mercados y audiencias que anteriormente habrían requerido que los artistas abandonaran el país o que un comprador tomara un vuelo a la isla caribeña.

First @TwitterSpaces we are present and is on 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oUN4h6jkH6 — Cryptocuban Social Club (@cryptocubans) October 17, 2021

Gabriel Guerra, cofundador de CryptoCuban Social Club:

Esto puede traer a los artistas cubanos no solo la libertad de crear, sino la libertad de conectar con coleccionistas... o el hecho de crear su presencia en internet

Los creadores del proyecto aseguran que el 20 por ciento de los ingresos generados (en criptomoneda ether), por los retratos, se entregará a los sujetos retratados, hecho que permitirá que 1,492 cubanos accedan al "criptomundo".

Desde el pasado mes de agosto, Cuba señaló que autorizaría el uso de criptomonedas, uno de varios países latinoamericanos que recientemente mostró interés en regular las monedas digitales.

GM FAM! This is Estudio50, the greatest factory of audiovisual productions in Cuba! And the place where my project Cryptocuban Social Club is been born!!!

LFG!!! And cafecito cubano to y’all!!

Almost a THOUSAND TWO HUNDRED cryptocubans has onboard!!#NFTCommmunity #nftcollector pic.twitter.com/DWfMKZvYE0 — Gabriel Guerra Bianchini 🇨🇺 (@GGBIANCHINI) October 27, 2021

¿Qué son los tokens no fungibles?

Los NFT (tokens no fungibles) son un tipo de activo digital que utiliza la cadena de bloques para registrar una propiedad de elementos como imágenes, videos y otros objetos de colección. Su gran popularidad ha desconcertado a muchos y su crecimiento explosivo muestra signos de continuidad.

¿Qué es arte Criptográfico?

Funciona de la siguiente forma: un artista adjunta la obra de arte digital (que puede ser una imagen, video, mp3 o similar, e incluso objetos físicos) a un token no fungible (NFT), que luego se pone a la venta en un mercado de criptomonedas, ya sea de arte, como "Flipkick" o "Nifty Gateway".

