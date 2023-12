Esta es la hora perfecta para comer, de acuerdo con la ciencia

¿Alguna vez has llegado a la hora del almuerzo con tanta hambre que te has comido todo lo que tenías delante? ¿O has ayunado todo el día esperando a una cena abundante? Si es así, no estás solo. Te decimos la hora perfecta para comer, según la ciencia.

La clave para evitar comer en exceso por hambre es planificar cuándo comer. De esta manera, tu cuerpo sabrá cuándo esperar su próxima comida y evitará que te sientas hambriento y desesperado.

¿Cuál es la mejor hora para desayunar?

El desayuno es la primera comida del día y es importante para el bienestar general. Rompe el ayuno de la noche y proporciona la energía que necesitas para empezar el día. De acuerdo con la ciencia, lo ideal es hacerlo una hora después de despertarse. De esta manera, tendrás tiempo de prepararte para el día y disfrutar de tu comida sin prisas.



Si te saltas el desayuno, es más probable que te sientas cansado y hambriento a media mañana, lo que puede llevar a comer alimentos poco saludables.

Esta es la mejor hora para almorzar

La hora del almuerzo debe ser entre el desayuno y la cena, con un intervalo de al menos cuatro horas. Si no puedes almorzar antes de las cuatro horas, come un refrigerio saludable para evitar llegar con hambre a la hora de la comida.

Si desayunaste a las 7 de la mañana, almorzaste entre las 11 a.m. y el mediodía. Si no le es posible almorzar hasta las 2 de la tarde en un día en particular, planifica un refrigerio entre esas dos comidas.

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

El hambre excesiva a la hora de la cena puede llevar a comer en exceso. Para evitarlo, es importante comer a intervalos regulares durante el día, con un intervalo de al menos cuatro horas entre comidas. Si no puedes comer a la hora de la cena, come un refrigerio saludable antes para evitar llegar con hambre.

Si no tienes hambre a determinadas horas de la comida, especialmente a la hora del desayuno, es posible que hayas entrenado a tu cuerpo para que no envíe señales de hambre en ese momento.

Si empiezas a reintroducir el desayuno diariamente, tus señales naturales de hambre regresarán. El desayuno puede ser tan simple como un batido de proteínas, huevos duros con fruta o tostadas integrales con mantequilla de maní o de almendras.