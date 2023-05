“Sabes una cosa": Este es el nivel de estudios de Luis Miguel

El cantante Luis Miguel, nacido en Puerto Rico, pero nacionalizado mexicano, comenzó su carrera muy joven, al grabar su primer disco titulado “Un Sol” apenas a los 12 años de edad. Ante ello ¿te has preguntado el nivel de estudios del intérprete?

Luis Miguel Gallego Basteri, nombre real del artista, ha recibido varios galardones por sus lanzamientos y giras, como seis premios Grammy, el primero de ellos lo recibió a los 14 años debido al dúo “Me gustas tal como eres”, con Sheena Easton, además de que ha conseguido otros seis premios Grammy Latino.

¿Qué idioma habla Luis Miguel?

Luis Miguel habla español, así como italiano, gracias a la influencia de su madre, Marcela Basteri, quien nació en la comunidad de Carrara, en Italia, el 10 de diciembre de 1946. Además, el cantante ha logrado aprender a hablar inglés y portugués.

¿Qué grado de estudios tiene Luis Miguel?

Cabe recordar que, de acuerdo con lo mostrado por la bioserie autorizada por el mismo Luis Miguel, el artista no tuvo la oportunidad de estudiar la educación básica en una escuela, debido a las exigencias de su padre y mánager, Luisito Rey, para tener una carrera musical exitosa.

Debido a ello, el artista recibió algunas clases con maestros particulares. Sin embargo, en 1982, en una entrevista, el cantante admitió que ya no iba a la escuela.

“Sí estudio, ahora no estoy en la escuela, pero tengo un profesor particular. Porque pues en parte, me estaba quitando bastante tiempo”, admitió Luis Miguel en un programa de televisión en Chile con Patricia Maldonado.

El artista admitió que le interesaba mucho cantar en los escenarios. Sin embargo, dijo que si no le gustara cantar “le diría a mi papá: ‘Mira, papá, no me gusta cantar. Yo quiero ser abogado’, pero no. A mí lo que me gusta es cantar”.

Luis Miguel dejó los salones de clase en el quinto grado de educación primaria, de acuerdo con lo narrado en la bioserie del artista.

¿Cuántos conciertos tendrá Luis Miguel en México?

El cantante ofrecerá 18 conciertos en México, que iniciarán en Monterrey, Nuevo León el 14 de noviembre de 2023 y terminarán en Guadalajara, Jalisco, el 17 de diciembre. Tan solo en la CDMX, Luis Miguel brindará seis presentaciones en la Arena Ciudad de México, después de una venta de boletos en la cual los seguidores del artista agotaron las entradas en unos pocos días.