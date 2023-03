¿Cuál es el tipo de cáncer que tenía Rebecca Jones?

La actriz Rebecca Jones falleció este 22 de marzo a los 65 años de edad, de acuerdo con un comunicado divulgado por su agencia de relaciones públicas. La artista de telenovelas como “La Vida en el Espejo”, estrenada en 1999 por Tv Azteca, tenía algunas complicaciones médicas en los últimos años, como un diagnóstico de cáncer.

Además, en meses recientes, la artista acudió a un hospital tras presentar un cuadro de neumonía, lo cual la imposibilitó para continuar en la telenovela que estaba participando y donde fue sustituida por Azela Robinson.

¿Qué cáncer tenía la actriz Rebecca Jones?

A finales del año 2017, Rebecca Jones recibió un diagnóstico de cáncer de ovario. De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, esta enfermedad es un crecimiento de células en los ovarios, las cuales se multiplican rápidamente e invaden y destruyen otros tejidos sanos del cuerpo.

El tratamiento del cáncer de ovario puede conllevar cirugías y quimioterapia. Sus síntomas no son notorios a simple vista, no obstante, algunas señales de alerta sobre este padecimiento son:



Inflamación abdominal

Sensación de rápida saciedad al comer

Pérdida de peso

Molestia en la zona pélvica

Fatiga

Dolor de espalda

Cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento

Necesidad de orinar frecuentemente

Jones desmintió a Alejandro Camacho sobre el regreso del cáncer

Cabe resaltar que después de varias quimioterapias, Rebecca Jones superó en 2019 el cáncer de ovario que la aquejaba; sin embargo, Alejandro Camacho, su exesposo, afirmó en 2022 que dicha enfermedad había dejado de estar en remisión en la actriz.

“Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer. Sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, mencionó Camacho en agosto del año pasado.

Jones después desmintió a Camacho al decir que su cáncer no había regresado. Ante los micrófonos de Ventaneando en septiembre de 2022, la artista refirió que tal vez su expareja no hizo esa declaración con mala intención, pero pidió respeto a su vida, ya que él no tiene “derecho a opinar” al respecto. Comentó que ella no le temía a la muerte.

“En esta vida nadie tiene la vida comprada. Yo vivo con la muerte aquí junto, y no porque yo sea negativa, porque soy muy positiva, porque vivo la vida. Y cuando la muerte nos sorprenda, que nos sorprenda vivos”, expresó la protagonista de telenovelas como “Vivir Así".

La actriz de “Cabo” fue hospitalizada por deficiencia pulmonar

En diciembre de 2022, Rebecca Jones, quien formaba parte del elenco de la telenovela “Cabo” del productor José Alberto Castro, debió abandonar el melodrama debido a que fue internada por mes y medio en un hospital por deficiencia pulmonar causada por neumonía.

La artista narró que estuvo en terapia intensiva y los médicos la intubaron, con el fin de salvarle la vida. Detalló que tenía tres meses trabajando en la producción televisiva y durante una revisión médica de rutina le detectaron una bacteria en su cuerpo. Narró que en los primeros días de labores “caminaba cinco pasos y me hundía, era un cansancio brutal”, declaró a los micrófonos de Ventaneando.

Expresó que tuvo complicaciones como que un microorganismo “se estaba comiendo una parte del pulmón”, por lo cual fue intervenida con laparoscopía para así evitar más daños en su cuerpo. En diciembre de 2022 estaba en recuperación, aunque ya no pudo regresar a la telenovela “Cabo”, pero se decía dispuesta a trabajar en otro proyecto del mismo productor.

“En ningún momento abandoné la novela (“Cabo”). Al contrario, yo estaba al pie del cañón, pero en un momento me di cuenta que no iba a poder regresar. Ellos me estaban esperando, pero la salud es la salud y El Güero (Castro) tenía que tomar determinaciones”, afirmó.

¿De qué murió Rebecca Jones?

La agencia de relaciones públicas de Rebecca Jones publicó esta mañana un comunicado donde afirma que la artista murió. Explican que siempre estuvo acompañada de sus seres queridos y agradecida con su público aunque no detallaron las causas de su fallecimiento.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”, señala el mensaje.