Estos serán los efectos de El Niño en México y el mundo durante el mes de agosto 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que "El Niño" dominará el clima global entre agosto y octubre de este año en un evento natural que alterará las temperaturas medias y los patrones de las lluvias a nivel internacional. Esto generará que las naciones enfrenten un desafío sin precedentes debido al calentamiento de los océanos, por ello, los expertos buscan alertar a los gobiernos y sectores vulnerables para actuar con anticipación y salvar vidas frente a los cambios abruptos en el ambiente.

¿Cómo se desarrolla El Niño y cuáles son sus causas?

Según el comunicado de la OMM, los recientes reportes confirmaron una escalada en el calor de los océanos globales, esto a causa de un patrón climático que ocurre en el Pacífico ecuatorial y coincide de manera directa con el cambio de temperatura en el Océano Índico. Esta combinación agrava las sequías prolongadas y también podría generar inundaciones repentinas, afectando así a los sectores agrícola y de salud sufren.

El Niño continues to intensify during the August-October 2026 season. Above-normal temperatures are likely across the world. Wetter conditions in some regions and drought risk in others are expected, consistent with a classic, strong El Niño event.

🗞️ https://t.co/056oYaRROn pic.twitter.com/3QTScya34h — World Meteorological Organization (@WMO) July 31, 2026

António Guterres, Secretario General de la ONU, advirtió sobre la urgencia de abandonar los combustibles fósiles, ya que de seguir usándolos, los especialistas pronostican un aumento de las catástrofes naturales.

¿Cuáles serán los continentes más afectados por El Niño?

El análisis satelital reveló una altísima probabilidad de calor por encima del promedio en:



África

El sur de Europa

Asia

Gran parte del continente americano

Las altas temperaturas dispararán el riesgo de incendios forestales incontrolables en múltiples ecosistemas y mayores problemas de salud y un desabasto energético entre la población, esto por la sobredemanda de los sistemas de enfriamiento. Por su parte, Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM, enfatizó que los modelos climáticos proyectan que estas condiciones extremas persistirán con fuerza hasta principios del próximo año.

¿Cómo afectará El Niño a México en agosto?

Los pronósticos aseguraron que algunas zonas sufrirán inundaciones severas, mientras otras padecerán un déficit de agua extremo en sus presas y ríos. Este impacto será directo y tangible en diversas latitudes, por lo que las afectaciones puntuales para este mes de agosto incluyen:



Temperaturas superiores al promedio en la mayor parte del territorio nacional

Riesgo de sequías o lluvias por debajo de lo normal en la región sur y sureste (por su cercanía con Centroamérica)

Posibilidad de lluvias anómalas o superiores al promedio en la zona noroeste, derivada de la humedad en el oeste de Norteamérica

Asimismo, en el resto del mundo se esperará:

