¿Cuáles son las 7 cumbres del mundo y en qué consiste este reto?

Las 7 Cumbres, también conocidas como Seven Summits, es un reto para los amantes de las alturas y los deportes extremos, ya que consiste en escalar las siete montañas más altas de cada continente.

El desafío inició en la década de los 80, cuando los empresarios Richard “Dick” Bass y Frank Wells decidieron subir las 7 cumbres y después compartir su experiencia en un libro, lo que animó a más aventureros a hacerlo.

Solo Dick Bass logró subir todas las montañas más altas del mundo, ya que su compañero, Wells, murió antes de conseguirlo en un accidente de avión.

¿Cuáles son las 7 cumbres más altas del mundo y dónde están?

Miles de alpinistas experimentados han buscado año con año cumplir el reto de subir las montañas más altas del mundo, para formar parte de la corta lista de aventureros que lo han logrado.

A continuación te dejamos cuáles son las 7 cumbres y en qué continente se encuentran, por si eres amante del alpinismo y los retos:

Monte Everest en Nepal (Asia)

Aconcagua en Argentina (América del sur)

Denali en Estados Unidos (América del norte)

Kilimanjaro en Tanzania (África)

Elbrus en Rusia (Europa)

Vinson (Antártida)

Monte Kosciuszko (Oceanía)

Aunque la séptima cumbre se encuentra en un dilema, ya que Richard Bass nombró al Monte Koscuszko, en Oceanía, como la montaña más alta de ese continente; pero un año después el alpinista Reinhol Messner indicó que la cumbre más alta en esa región era el Monte Jaya o Carstensz. Aunque los amantes de los retos han subida ambas montañas.

¿Cuál es la cumbre más alta del mundo?

La montaña más alta del mundo es el Monte Everest, situado en la cordillera del Himalaya, por lo que abarca dos países: China y Nepal. Tiene una altitud de 8 mil 848 metros, se extiende varios metros sobre el nivel del mar.

Debido a su altura, carece de oxígeno en las partes superiores de la zona, además, todo el camino es azotado por fuertes vientos y climas helados.

En segundo lugar se encuentra Aconcagua que mide 6.962 metros; Denali, 6194 metros; Kilimanjaro, 5895 metros; Monte Elbrus, 5642 metros; Monte Vinson, 4897 metros y Puncak Jaya 4884 metros.

¿Te gustaría cumplir con el reto de las 7 cumbres?