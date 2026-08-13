“Van 60 años de la flor nacional"; Viveros de Coyoacán se llena de color con la histórica exposición de la Dalia

La riqueza botánica y la tradición floricultora de nuestro país se visten de gala en la capital con la celebración de la edición número 60 de la emblemática exposición “La Dalia”, albergada en los icónicos Viveros de Coyoacán.

En un colorido reportaje de la periodista Lucero Rodríguez para Azteca Noticias, se destacó el valor histórico y patrimonial de la flor nacional de México, conocida ancestralmente en náhuatl como Acocosóchitl o “flor con tallo hueco de agua”.

¡Estamos recuperando nuestros espacios públicos!

Elementos de #EscudoCoyoacán retiraron 12 puestos en vía pública sin permiso, en las calles que rodean Viveros Coyoacán. Seguiremos atendiendo tus reportes para darle un nuevo rostro a nuestra alcaldía.#ContigoSomosImparables pic.twitter.com/4OtEk8OIwJ — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) August 5, 2023

Esta muestra reúne a 32 locatarios organizados para dar a conocer la fascinante biodiversidad del país a través de recreaciones de pequeños jardines que exhiben la inmensa paleta cromática de una especie que cuenta con más de 50,000 variedades, entre tonos rojos intensos, amarillos, rosas y blancos puros.