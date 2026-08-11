Popocatépetl emite sismos volcánicos; ¿qué significan y cómo afectan?
El Cenapred registró tres sismos volcánicos en el Popocatépetl el día de hoy; conoce qué significan estos movimientos y lo que representan para la CDMX.
El Popocatépetl registró tres sismos volcánicos y 69 exhalaciones de baja intensidad durante las primeras horas de este martes 11 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Según el informe, estos movimientos ocurrieron dentro de "Don Goyo", situación que llevó a las autoridades a mantener el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2.
La dependencia detalló que mantiene vigilancia continua las 24 horas para detectar cualquier cambio, y frente a esta actividad reciente, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar la zona del cráter por la probable caída de fragmentos incandescentes y respetar el perímetro de seguridad establecido.
¿Qué son exactamente los sismos volcanotectónicos?
Un informe especializado de la Universidad de Cambridge señala que los temblores de este tipo ocurren a muy poca profundidad (menos de 10 kilómetros) dentro o cerca de un volcán. A diferencia de los sismos ocasionados por el choque de placas tectónicas, estos suelen presentarse como "enjambres", es decir, pequeños movimientos agrupados en una misma zona y un periodo corto.
¿Por qué ocurren estos movimientos en el Popocatépetl?
Estos temblores son producto de la presión interna del volcán y se originan cuando el magma se desplaza o inyecta desde la cámara magmática hacia la superficie, abriéndose paso hacia arriba donde el magma rompe las rocas del interior del conducto volcánico y genera las fracturas que se perciben como sismos.
¿Qué revelan los temblores del volcán?
Para los vulcanólogos, esta actividad sísmica funciona como una radiografía del coloso porque permite identificar:
- El nivel de tensión interna acumulada en el volcán
- El tamaño y la ubicación aproximada de las cámaras magmáticas
- La trayectoria que sigue el magma, factor clave para evaluar la probabilidad de una erupción a corto plazo
¿Cuáles son las medidas de seguridad y advertencias actuales?
Ante el estado actual del Popocatépetl, el Cenapred emitió recomendaciones claras para proteger a las poblaciones cercanas:
- Respeta el límite: Queda estrictamente prohibido ingresar al radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter
- Cuidado con las lluvias: Durante precipitaciones intensas, es vital alejarse del fondo de las barrancas ante el riesgo de flujos de lodo y escombros
- Consulta fuentes oficiales: Evita rumores y confía solo en los avisos del Cenapred y Protección Civil