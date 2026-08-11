Popocatépetl emite sismos volcánicos; ¿qué significan y cómo afectan?

El Popocatépetl registró tres sismos volcánicos y 69 exhalaciones de baja intensidad durante las primeras horas de este martes 11 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Según el informe, estos movimientos ocurrieron dentro de "Don Goyo", situación que llevó a las autoridades a mantener el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2.

La dependencia detalló que mantiene vigilancia continua las 24 horas para detectar cualquier cambio, y frente a esta actividad reciente, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar la zona del cráter por la probable caída de fragmentos incandescentes y respetar el perímetro de seguridad establecido.

¿Qué son exactamente los sismos volcanotectónicos?

Un informe especializado de la Universidad de Cambridge señala que los temblores de este tipo ocurren a muy poca profundidad (menos de 10 kilómetros) dentro o cerca de un volcán. A diferencia de los sismos ocasionados por el choque de placas tectónicas, estos suelen presentarse como "enjambres", es decir, pequeños movimientos agrupados en una misma zona y un periodo corto.

El Cenapred detalló que el día de ayer ocurrieron 3 sismos volcanotectónicos a las 12:24, 19:31 y 19:32 h, con magnitud calculada de 2.1, 1.5 y 1.1, respectivamente.|Cenapred

¿Por qué ocurren estos movimientos en el Popocatépetl?

Estos temblores son producto de la presión interna del volcán y se originan cuando el magma se desplaza o inyecta desde la cámara magmática hacia la superficie, abriéndose paso hacia arriba donde el magma rompe las rocas del interior del conducto volcánico y genera las fracturas que se perciben como sismos.

¿Qué revelan los temblores del volcán?

Para los vulcanólogos, esta actividad sísmica funciona como una radiografía del coloso porque permite identificar:



El nivel de tensión interna acumulada en el volcán

El tamaño y la ubicación aproximada de las cámaras magmáticas

La trayectoria que sigue el magma, factor clave para evaluar la probabilidad de una erupción a corto plazo

¿Cuáles son las medidas de seguridad y advertencias actuales?

Ante el estado actual del Popocatépetl, el Cenapred emitió recomendaciones claras para proteger a las poblaciones cercanas:

