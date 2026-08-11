NASA capta crecimiento del gran cinturón de sargazo del Atlántico, una mancha gigante en el mar que flota al Golfo de México

La NASA detectó en junio de 2026 una acumulación casi histórica de sargazo en el océano Atlántico tropical, donde los científicos confirmaron que durante el presente año se reporta la segunda mayor concentración de esta alga. De acuerdo con un comunicado, este evento masivo, conocido como el "el gran cinturón de sargazo del Atlántico" impactará fuertemente a las costas del mar Caribe y del Golfo de México, donde ya se rompieron todos los récords de presencia.

El volumen extraordinario de sargazo despertó todas las alertas por los severos daños que provoca a la diversidad local, los ecosistemas marinos y la industria turística, pues esta plaga asfixia los ecosistemas costeros, bloquea la luz solar vital para los arrecifes de coral y consume el oxígeno del agua durante su descomposición, provocando la muerte de peces y otras especies marinas.

¿Qué reveló la NASA sobre esta "marea marrón" en el Atlántico?

Las imágenes, captadas por la misión PACE de la NASA, muestran densas acumulaciones de sargazo flotando de forma casi ininterrumpida desde África occidental hasta América; asimismo, durante el análisis se destacaron cifras alarmantes, como:



El mar Caribe oriental acumuló nueve millones de toneladas métricas en un solo mes

El Caribe occidental registró 3.6 millones de toneladas métricas

El Golfo de México alcanzó cinco millones de toneladas métricas, cifra que duplica la marca máxima establecida en 2025

La vista detallada del gran cinturón de sargazo del Atlántico fue captada por el instrumento OCI de la misión PACE, quién captó la concentración de esta plaga en el mar Caribe y el Golfo de México; zonas que registraron cantidades récords de estas algas en junio de 2026.|Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin

¿Cuáles son las causas detrás de la expansión de esta alga?

Los expertos oceanográficos de la Universidad del Sur de Florida advierten que el sargazo se duplica cada cinco años desde el 2011, y aunque los estudios continúan, las principales condiciones revelaron que este fenómeno favorece:



El calentamiento global y el incremento en las temperaturas del agua oceánica

La llegada de múltiples fuentes de nutrientes al mar

La presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno que se adhieren al alga y aceleran su reproducción

¿Cuáles son los efectos en playas y faunas marina?

Si bien en mar abierto el sargazo proporciona oxígeno y refugio a tortugas y peces, su arribo masivo a la costa tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, como:

