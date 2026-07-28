International Aerial Photographer of the Year | La organización de estos premios demuestra que la paciencia para encontrar la luz adecuada y la comprensión de la geometría del entorno superan a las ediciones digitales.

International Aerial Photographer of the Year | La organización de estos premios demuestra que la paciencia para encontrar la luz adecuada y la comprensión de la geometría del entorno superan a las ediciones digitales.

International Aerial Photographer of the Year | La organización de estos premios demuestra que la paciencia para encontrar la luz adecuada y la comprensión de la geometría del entorno superan a las ediciones digitales.

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El concurso International Aerial Photographer of the Year anunció a sus ganadores de 2026, destacando las mejores fotos aéreas desde las alturas que muestran la belleza, simetría y diversidad del planeta.

Este certamen cobra relevancia global en el ámbito cultural y artístico por su estricta prohibición al uso de Inteligencia Artificial (IA), reivindicando el talento humano. A través de la evaluación de un panel de expertos conformado por Tom Hegen, Isabella Tabacchi y Joanna Steidle, juzgaron los portafolios e imágenes individuales, dándose a conocer el ganador el 9 de julio de 2026.

El concurso es global tuvo la participación de mil 587 contendientes de todo el mundo con fotografías tomadas en países como Bangladesh, Suiza, China, Namibia, India y Estados Unidos.

¿Quién ganó el primer lugar a la mejor fotografía aérea?

El fotoperiodista Azim Khan Ronnie, de Bangladesh, obtuvo el título de Fotógrafo Aéreo Internacional del Año por su portafolio de cuatro imágenes, destacando patrones geométricos en la cosecha de chiles en Bangladesh, el remo en Suiza y festivales hindúes en Dhaka. Pero, la fotografía del Año, considerada la mejor imagen individual fue para Vitaly Golovatyuk de la Federación Rusa, por su captura de un pájaro suspendido sobre un lago rodeado de hierba carmesí en Zhejiang, China, creando una ilusión óptica perfecta.

Otros galardonados destacados:



Sanghamitra Sarkar (India) obtuvo el segundo lugar en fotografía individual por su registro de la peregrinación Wari

obtuvo el segundo lugar en fotografía individual por su registro de la peregrinación Wari Kah-Wai Lin (Estados Unidos) se llevó el tercer puesto individual con caballos salvajes al atardecer en Capadocia

se llevó el tercer puesto individual con caballos salvajes al atardecer en Capadocia Barbara Brown (Australia) ganó el tercer puesto en la categoría de portafolios con imágenes de las dunas y árboles de Namibia, aplicando conceptos matemáticos a sus composiciones tras fotografiar desde un helicóptero a 600 metros de altura

¿Qué ganaron los primeros lugares del concurso?

En su segunda edición, el certamen repartió una bolsa de premios de 10 mil dólares estadounidenses, además de que la organización exigió autenticidad absoluta, seleccionando las 101 mejores fotografías contemporáneas. Asimismo, estos premios visibilizaron el esfuerzo detrás de su creación, donde los fotógrafos deben tener la paciencia para encontrar la luz adecuada y la comprensión de la geometría del entorno.

Si buscas incursionar en la fotografía con drones o avionetas, la recomendación principal de los ganadores es estudiar las formas y el espacio natural antes de disparar, priorizando momentos genuinos sobre el retoque extremo.