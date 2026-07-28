Más de uno al día: ¿Cuántos terremotos ocurren en Japón y cómo funciona su alerta sísmica?

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón, hoy 28 de julio de 2026. El movimiento ha dejado daños materiales, así como al menos 50 heridos y una explosión y desplome de un conocido centro comercial. Sin embargo, los movimientos telúricos en dicho país son constantes.

¿Por qué tiembla tanto en Japón y cuántos sismos ocurren al año?

El país nipón está localizado en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, donde hay constantes actividades sísmicas y volcánicas.

En Japón ocurren alrededor de mil 500 sismos al año, lo que equivale a una cantidad de entre dos y tres movimientos telúricos al día, de acuerdo con cifras de la Universidad de Tokio.

No obstante, la mayoría de sismos ocurridos diariamente tienen una magnitud tan insignificante que no logran daños de consideración.

Así funciona la alerta sísmica en Japón en teléfonos y televisión

Debido a la alta sismicidad en el país asiático, la Agencia Meteorológica de Japón tiene un sistema de alertas tempranas, similar a la alerta sísmica en México. Desde el 1 de octubre de 2017, la alerta temprana de terremotos es emitida por varios canales de televisión y emisoras de radio.

La alerta también puede ser escuchada en los teléfonos celulares, debido a la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar alertas a los usuarios sin necesidad de estar conectados a internet o usar datos móviles. En ese caso, el sonido es muy particular al tener acordes similares a un piano y emitir un mensaje con una voz femenina con la frase “Un terremoto ha ocurrido”.

Esta alerta sísmica está programada para ser activada si los primeros movimientos indican una escala de intensidad sísmica de 4 o superior, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón.

Antecedentes de terremotos devastadores en la historia reciente de Japón

Entre octubre de 2007 y finales de 2014, la alerta temprana de terremotos en dicho país fue emitida 145 veces en televisión, radio y teléfonos celulares, así como por sistemas de altavoces inalámbricos.

El país nipón ha sido testigo de terremotos devastadores, como el ocurrido el 11 de marzo de 2011, donde un movimiento telúrico de magnitud 9.0, seguido de un tsunami, dejó cerca de 20 mil muertos y daños en la planta nuclear de Fukushima.