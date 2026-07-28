Aparece el “dragón de las nubes” en Francia: la tormenta de fuego creada por los incendios en Europa

Europa vive uno de sus momentos más críticos con un devastador incendio que se ha expandido por Francia y otros países de Europa, arrasando con miles de hectáreas. Ante la magnitud del fuego, este creó su propio clima que ha dado origen a un impresionante fenómeno atmosférico conocido como pirocumulonimbo: una especie de "dragón de nubes".

Se trata de una gigantesca nube de tormenta capaz de producir rayos, fuertes vientos e incluso generar nuevos incendios, por lo que el suroeste de Francia se mantiene en alerta ante uno de peores incendios forestales que no se veía desde hace décadas

El incendio en Francia creó su propia tormenta: ¿qué es el “dragón de nubes”?

El incendio comenzó cerca de Saumos, en la región francesa de Gironda, y rápidamente se salió de control debido a las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos que afectan gran parte del sur de Europa.

Con el paso de los días, las llamas consumieron más de 42 mil hectáreas de bosques y matorrales. Incluso, las llamas alcanzaron cientos de casas, por lo que se tuvo que evacuar de emergencia a más de 220 mil personas.

Pero como si la tragedia viniera en partida doble, una enorme columna de humo ascendió a tal velocidad que terminó formando una nube de tormenta, que produjo descargas eléctricas que provocaron nuevos focos de incendio lejos del lugar donde comenzaron las llamas.

¿Qué es un pirocumulonimbo y por qué es tan peligroso?

Un pirocumulonimbo (PyroCb), también conocido como cumulonimbus flammagenitus o "nube de fuego", es una nube de tormenta que se forma gracias al calor extremo generado por un incendio forestal de gran intensidad, según la NASA.

Todo inicia cuando el fuego libera enormes cantidades de calor. Ese aire caliente asciende rápidamente y arrastra humo, cenizas y vapor de agua hacia las capas altas de la atmósfera.

Al ganar altura, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, formando una nube. Si la atmósfera presenta suficiente inestabilidad, esa nube continúa creciendo hasta convertirse en un auténtico cumulonimbo, el mismo tipo de nube que en México conocemos como “tormenta negra”.

La diferencia es que, en este caso, toda la energía que alimenta la tormenta proviene del propio incendio, aumentando el riesgo de extender las llamas a zonas áridas.

¡Aparece “dragón en las nubes”! 🔥☁️ Una nube de fuego sorprende en incendios de Francia y España 😱🌍El fenómeno es un pirocumulonimbo, una tormenta creada por el mismo fuego que puede generar rayos y más incendios ⚡️🌪️ Más de 325 mil evacuados#NubeDeFuego #Incendios #Francia… pic.twitter.com/fBMxTsbX18 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 27, 2026

¿Por qué es tan peligroso un fenómeno como el “dragón de nubes"?

Los especialistas consideran que un pirocumulonimbo representa una de las fases más peligrosas que puede alcanzar un incendio forestal, ya que funcionan como enormes chimeneas naturales, provocando:



Rayos que generan nuevos incendios.

Ráfagas de viento impredecibles que cambian rápidamente la dirección de las llamas.

Lluvia e incluso granizo en algunos casos.

Una columna de humo que alcanza grandes alturas y transporta partículas a la atmósfera.

Francia enfrenta uno de los incendios más devastadores de su historia

El presidente Emmanuel Macron aseguró que Francia enfrenta un incendio "sin precedentes", impulsado por temperaturas extremas y condiciones meteorológicas cada vez más adversas; incluso lo comparó con uno de los siniestros más severos registrados en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

Mientras que en España, se han tenido que evacuar a más de 170 mil personas por el riesgo que genera el humo y llamas cerca de zonas como Madrid, Toledo y Castellón. Por su parte, Portugal mantiene varios incendios activos en distintos puntos del país.

