Temen atrapados y muertos: La plaza comercial que explotó tras el terremoto en Japón

Después del terremoto de magnitud 7.1 ocurrido en Japón hoy 28 de julio de 2026, sucedió una explosión y derrumbe en un conocido centro comercial: la Plaza Aeon Mall de la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, al suroeste del país.

Terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón: reportan explosión y derrumbe en centro comercial

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón indicó que el departamento de bomberos tiene conocimiento de que parte del segundo piso de la plaza comercial se derrumbó, por lo que creen que varias personas quedaron atrapadas.

Un vocero del Aeon Mall aseguró a la agencia de noticias Reuters que clientes y empleados fueron evacuados justo después del terremoto de hoy y que la causa precisa de la explosión ocurrida poco después aún no está clara.

Personal de emergencias atiende el derrumbe en el Aeon Mall de Kumamoto. |Kyodo vía Reuters.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro alrededor de 20 kilómetros al sur de Kumamoto, la ciudad más grande de la isla de Kyushu, con una población de alrededor de 700 mil personas.

Daños materiales y apagones tras el fuerte sismo en Kumamoto

Imágenes aéreas muestran que varios edificios estaban en llamas, e incluso una locomotora de tren volcada al lado de las vías a raíz del fuerte sismo. Personal de emergencia trata de sofocar las llamas que se elevaban desde las esculturas calcinadas.

El terremoto dejó sin electricidad a miles de hogares, provocó el derrumbe de carreteras e hirió al menos a 50 personas.

Realizan labores de búsqueda y rescate en el Aeon Mall tras el terremoto de hoy. |Kyodo vía Reuters.

Antecedentes sísmicos en la región de Kyushu y afectaciones históricas

Japón es un país profundamente sísmico. Hace 10 años, un terremoto de gran intensidad en Kumamoto causó la muerte de 275 personas e hirió a otras 2 mil 739, de acuerdo con datos oficiales, además de que dejó daños en miles de edificios, entre ellos, el castillo de la ciudad, uno de los principales atractivos turísticos.

De acuerdo con un funcionario de la oficina del castillo, algunas partes de los muros de piedra también se derrumbaron a raíz del terremoto de este martes 28 de julio de 2026.

