Anda la osa: Las cinco predicciones más famosas de Los Simpson

Los Simpson llevan más de 30 años en emisión en la televisión. Esta caricatura se estrenó en 1989 y desde su inicio ganó críticos y admiradores por igual al mostrar una crítica ácida a la sociedad. No obstante, algunas personas han dicho que este programa ha realizado predicciones sobre el futuro.

¿Sabes cuáles son las profecías más populares que ha hecho la familia amarilla? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos algunas de las más peculiares y qué dicen los creadores al respecto.

Covid-19

En el capítulo 21 de la temporada 4, “Marge en Cadenas”, el pueblo de Springfield debe lidiar con la “gripe de Osaka”, un extraño virus proveniente de Japón que llegó a través de exprimidores de jugos.

Este episodio fue relacionado con la pandemia de Covid-19 que afectó a millones de personas en todo el mundo en el año 2020.

Donald Trump es presidente

En el año 2000, el capítulo 17 de la temporada 11 titulado “Bart al futuro”, el primogénito de la familia amarilla va a un casino donde un indio le lee el futuro, donde Lisa se convierte en la presidenta de Estados Unidos.

Durante una sesión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Lisa menciona que hay una gran crisis económica dejada por el expresidente Donald Trump.

11 de septiembre

Los seguidores de la caricatura creada por Matt Groeing relacionan al menos dos episodios con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El primero es el capítulo 12 de la temporada 4 “Marge contra el monorriel”, donde en el monorriel aparece un cuadro donde dos torres, aparentemente las Torres Gemelas de Nueva York, aparecen pintadas cubiertas de humo.

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Mientras que en el primer capítulo de la novena temporada “La ciudad de Nueva York contra Homero”, la trama se centra cuando Barney olvida el auto de Homero en la explanada del World Trade Center. Además, en una portada de una revista, aparece el número 9, a un costado de las Torres Gemelas, lo cual algunas personas leyeron como 9-11, es decir, el 11 de septiembre. De hecho, ese capítulo estuvo censurado por algunos años en Estados Unidos.

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Nuevos gadgets

Durante 1995, la sexta temporada de Los Simpson mostró varios adelantos en el futuro, como videollamadas y relojes inteligentes en el capítulo donde muestran la boda de Lisa.

Disney compra Fox

En el episodio 5 de la temporada 10, apareció un cartel de la 20th Century Fox, el cual tenía la frase “Una división de Walt Disney Company”. Aunque en varias ocasiones hacían un chiste similar sobre la productora de la caricatura, en 2021 terminó por volverse realidad.

¿Los Simpson predicen el futuro?

Si bien algunas personas piensan que los episodios de Los Simpson predicen el futuro, esto no es del todo cierto, ya que sólo son tramas con ciertas escenas que los seguidores de la animación relacionan con hechos futuros o pasados.

Al respecto, Al Jean, uno de los guionistas originales de la serie, habló con el medio NME en 2021 sobre estas teorías y señaló que se trata de coincidencias, debido a los más de 30 años que ha estado en emisión este programa.

“Uno de nuestros guionistas, el tipo cuyo episodio predijo a Donald Trump como presidente, lo dijo mejor: ‘Si escribes 700 episodios y no predices nada, entonces eres muy malo. Si arrojas suficientes dardos, vas a conseguir algunas dianas’”, afirmó.