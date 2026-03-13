Don Goyo Fest 2026: fechas, sede y todo lo que debes de saber de esta fiesta

El Don Goyo Fest 2026 se perfila como una de las celebraciones culturales más llamativas en Puebla, al reunir música, danza y distintas expresiones artísticas en un mismo espacio. Si no tienes plan y buscas pasarla bien, aquí te decimos cuál es la sede, fechas clave y todo lo que necesitas saber para celebrar al volcán.

Actividades del Don Goyo Fest 2026

El programa contempla bailes identitarios de la región, un ritual dedicado a Don Goyo y la participación de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, además de presentaciones de un grupo folclórico, espectáculos musicales y sesiones de DJ.

También se realizará una carrera de 11 kilómetros, presentaciones de danza, un imitador y un espectáculo de lucha libre, así como agrupaciones musicales y artistas invitados.

Entre las experiencias destacadas se encuentra la Ruta de la Miel, que incluye camping y la llamada Noche de Estrellas, donde se prevé la observación con telescopios del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Además, el festival integrará muestras gastronómicas, actividades culturales y turísticas.

Como parte de todas las actividades especiales, se llevará a cabo la primera Ruta de Senderismo Apícola, que incluye traslado al parador turístico, visita a apiarios, senderismo interpretativo, experiencia de arboterapia y acceso a un mercadito solidario apícola.

Esta actividad tiene cupo limitado y un costo de recuperación de 250 pesos por persona, además de incluir morral conmemorativo y bebida refrescante.

Con una combinación de música, folclore, deporte y turismo rural, el Don Goyo Fest busca convertirse en un espacio para disfrutar de la cultura poblana y de las experiencias que ofrece esta región cercana al volcán Popocatépetl.

¿Dónde y cuándo es el Don Goyo Fest 2026?