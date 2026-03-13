Don Goyo Fest 2026: fechas, sede y todo lo que debes de saber de esta fiesta
Conoce cuáles son las fechas, dónde y las actividades de la celebración del Don Goyo Fest 2026: música, actividades y sorpresas que tiene preparada la fiesta de este volcán.
El Don Goyo Fest 2026 se perfila como una de las celebraciones culturales más llamativas en Puebla, al reunir música, danza y distintas expresiones artísticas en un mismo espacio. Si no tienes plan y buscas pasarla bien, aquí te decimos cuál es la sede, fechas clave y todo lo que necesitas saber para celebrar al volcán.
Actividades del Don Goyo Fest 2026
El programa contempla bailes identitarios de la región, un ritual dedicado a Don Goyo y la participación de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, además de presentaciones de un grupo folclórico, espectáculos musicales y sesiones de DJ.
También se realizará una carrera de 11 kilómetros, presentaciones de danza, un imitador y un espectáculo de lucha libre, así como agrupaciones musicales y artistas invitados.
Entre las experiencias destacadas se encuentra la Ruta de la Miel, que incluye camping y la llamada Noche de Estrellas, donde se prevé la observación con telescopios del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Además, el festival integrará muestras gastronómicas, actividades culturales y turísticas.
Como parte de todas las actividades especiales, se llevará a cabo la primera Ruta de Senderismo Apícola, que incluye traslado al parador turístico, visita a apiarios, senderismo interpretativo, experiencia de arboterapia y acceso a un mercadito solidario apícola.
Esta actividad tiene cupo limitado y un costo de recuperación de 250 pesos por persona, además de incluir morral conmemorativo y bebida refrescante.
Con una combinación de música, folclore, deporte y turismo rural, el Don Goyo Fest busca convertirse en un espacio para disfrutar de la cultura poblana y de las experiencias que ofrece esta región cercana al volcán Popocatépetl.
¿Dónde y cuándo es el Don Goyo Fest 2026?
El Don Goyo Fest se realizará el 14 y 15 de marzo en Santiago Xalitzintla, Puebla. Las actividades comenzarán el sábado a las 10:00 horas y se extenderán hasta las 22:00 horas, mientras que el domingo iniciarán desde las 07:30 horas con la carrera Goyo Fest y concluirán alrededor de la medianoche con presentaciones musicales y artistas invitados.