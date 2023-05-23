Esta es la historia de rivalidad entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral previo a elecciones 2023

El pasado martes 21 de marzo de 2023, Alejandra del Moral y Delfina Gómez registraron su candidatura para las elecciones Edomex 2023 en el Estado de México (Edomex) por parte de la coalición Va por el Estado de México y Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, respectivamente. Pero, ¿cuándo fue la primera vez que se enfrentaron?

Alejandra del Moral es abanderada por parte de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Por otro lado, Delfina Gómez, candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), forma la coalición junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

Alejandra del Moral se convirtió en la candidata por la gubernatura del Edomex en 2023 de la coalición “Va por el Estado de México”.|Instagram @pri_nacional

¿Cuándo fue la primera vez que Alejandra del Moral y Delfina Gómez se enfrentaron?

A pesar de que ambas se enfrentarán en las elecciones Edomex 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio en el Edomex, una de las entidades clave para los comicios de 2024 por la presidencia, no es la primera vez que ambas competirán por un cargo político.

En 2017, las candidatas no se enfrentaron directamente, sin embargo en ese año Delfina Gómez perdió la gubernatura del estado frente al actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.

Mientras que un año después, en 2018, Alejandra del Moral se desempeñó como Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, cargo que encabezó hasta enero de 2018 durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza; sin embargo, renunciaría después para contender por la senaduría.

Para 2018, ambas mujeres se registraron para obtener el cargo de senadora por el Edomex y fue Delfina Gómez, exsecretaria de Educación del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien triunfó.

En 2021, a pesar de que las ahora candidatas por la gubernatura no se enfrentaron directamente; se llevaron a cabo las elecciones para renovar el Congreso local y 125 municipios, donde Morena perdió algunas de las zonas más importantes, tal como la Zona Metropolitana del Edomex y del Valle de Toluca, mismas que ganó el tricolor. En estas elecciones, Alejandra del Moral era presidenta del PRI en Edomex.