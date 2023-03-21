IEEM aprueba registro de plataformas electorales para partidos que buscarán gubernatura

Este martes 21 de marzo de 2023, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó el registro de plataformas electorales para las elecciones 2023 de gubernatura en el Estado de México (Edomex) y Coahuila.

Con unanimidad de votos, las consejeras y consejeros del IEEM avalaron los documentos que presentó cada uno de los partidos políticos que serán con base de las propuestas que mantendrán en sus campañas para las elecciones 2023.

El primer partido político en registrar la plataforma electoral fue Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues presentó la documentación desde el pasado 14 de marzo; sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT) inscribieron su plataforma el 15 y 17 de marzo respectivamente.

En conjunto, Morena, PVEM y PT forman la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, mientras que, por otro lado, la alianza Va por el Estado de México, con su abanderada Alejandra del Moral, registró su plataforma electoral el pasado 17 de marzo.

Alejandra del Moral, candidata del PRI para la gubernatura del Estado de México, propone crear el municipio de Aragón|Twitter @AlejandraDMV

¿Qué son las plataformas electorales?

Las plataformas electorales son documentos que contienen las principales propuestas que las candidaturas postuladas por los partidos políticos y por la vía independiente sostendrán durante las campañas electorales.

Cabe destacar que las propuestas plasmadas en las plataformas electorales deben apegarse a la declaración de principios y al programa de acción de cada partido político.

Las propuestas de los partidos políticos y de las candidaturas independientes para las elecciones 2023 son de carácter político, económico y social.

Asimismo, se aprobaron los formatos únicos de la documentación electoral para el programa piloto del voto de mexiquenses residentes en el extranjero en modalidad presencial en módulos receptores de votación en el extranjero que serán utilizadas en las elecciones 2023.

#Hoy el Consejo General del 🗳 @IEEM_MX aprobó el registro de las plataformas electorales de los Partidos Políticos integrantes de la Candidatura Común "Juntos hacemos historia en el Estado de México" y la Coalición "Va por el Estado de México" #Elecciones2023MX #Edomex pic.twitter.com/UUGBoTpKHO — Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) March 21, 2023

Alejandra del Moral registra candidatura a gubernatura de Edomex

Este martes 21 de marzo, Alejandra del Moral Vela se registró como candidata a la gubernatura por el Edomex para las elecciones 2023 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Alejandra del Moral sostuvo que: "A la gente no le importa si un gobierno es de izquierda o derecha y lo que le preocupa es que sus problemas sean atendidos y las carencias resueltas".

Marko Cortés acompaña a Alejandra del Moral para registro de candidatura para gubernatura de Edomex

Marko Cortés, líder nacional del partido blanquiazul acompañó a Alejandra del Moral en su registro como candidata para la gubernatura de Edomex en las elecciones 2023.