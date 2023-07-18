¿Cuál fue la causa de la muerte de Benito Juárez?

Este 18 de julio se conmemora el 151 aniversario luctuoso del presidente favorito de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Benito Juárez, quien a la edad de 66 años murió en el Palacio Nacional. Ante esto, puede surgir la pregunta de cómo murió el oaxaqueño.

El presidente AMLO llevó a cabo el aniversario luctuoso de Benito Juárez en el mismo recinto donde fue su muerte.

151 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez https://t.co/UMfPCXETRi — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2023

¿Cuándo y cómo murió Benito Juárez?

Juárez es uno de los personajes más relevantes de la historia de México; nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue en 1858 cuando se convirtió en Presidente de la República Mexicana por primera vez.

El 18 de julio de 1872, a los 66 años, murió el entonces presidente en una de las habitaciones de Palacio Nacional, cerca de la medianoche, a las 23:30 horas; siendo el único mandatario que ha muerto en el recinto. Falleció de una angina de pecho y fue velado ahí mismo en el Salón de Embajadores.

Benito Juárez y su esposa Margarita Maza|Twitter

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la salud de Juárez comenzó a deteriorarse desde marzo de 1870, especialmente en la región del corazón. Tan solo un año antes, el 2 de enero de 1871, Juárez vivió uno de los episodios más tristes de su vida; la muerte de su esposa Margarita Maza.

En el acta de defunción se asentó que la causa fue “neurosis del gran simpático”. Finalmente, el cuerpo del presidente fue velado en el Salón de Embajadores del Palacio nacional, inhumado el 23 de julio de 1872 en el Panteón San Fernando de la actual Colonia Guerrero, de Ciudad de México, junto a los restos de su esposa y cinco de sus 12 hijos.

¿Cuántas veces se reeligió Benito Juárez?

Benito Juárez fue uno de los tres presidentes que se reeligió. Lo hizo dos veces entre 1858 y 1872, por lo que recibió críticas por desear prolongarse tanto tiempo en el poder.