¿Cuándo se estableció la no reelección en México?

La Constitución de 1824, en su artículo 77, hablaba de la prohibición del presidente para reelegirse para el periodo inmediato; donde se aclaraba que la reelección mediata se permitiría solo al presidente que se hubiera desempeñado al cargo por un año o más.

Posteriormente, Porfirio Díaz, en 1878, 1887 y 1890, promovió reformas para liberalizar gradualmente la reelección presidencial. A los tres años, con la reforma del 20 de diciembre de 1890, se liberó totalmente la reelección, que a la vez provocaría la Revolución social de 1910.

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¿Qué presidente estableció el principio de la no reelección?

El lema revolucionario de Francisco I. Madero fue "Sufragio efectivo, no reelección", para ponerle fin a la dictadura de Porfirio Díaz, este lema se convirtió en un principio constitucional para prohibir la reelección en los futuros presidentes que hasta la fecha sigue vigente.

Con el triunfo de la Revolución Mexicana, Madero promovió y publicó el 28 de noviembre de 1911 la reforma que aplicaría, por segunda ocasión, el principio de no reelección que sobrevivió a la Constitución de 1917.

Más tarde, en octubre de 1925, el Partido Agrarista propuso una modificación al artículo 83 para que se permitiera la reelección inmediata del presidente, lo que permitió a Álvaro Obregón lanzar su candidatura a la reelección en junio de 1927.

Asimismo, Obregón promovió otra reforma constitucional al artículo 83, la cual le permitiría volver después de seis años, lo cual no sucedió, ya que fue asesinado. Finalmente, la no reelección fue aprobada por el constituyente permanente y publicada el 29 de abril de 1933.

¿Qué artículo habla de la no reelección en la Constitución mexicana?

El artículo 83 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos habla del tiempo en el que el presidente ocupará el cargo. En este se explica que entrará el 1 de octubre, durará seis años y nunca podrá ser reelecto para este puesto.

¿Qué presidentes de México fueron reelegidos?

La reelección libre ocurrió por influencia de la Constitución de los Estados Unidos, durante este periodo se dan en México las grandes reelecciones de:

