Visión y Tradición, la exposición que trae consigo la fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo

Diseñadores franceses y artesanos de Querétaro colaboraron en uno de los proyectos más importantes de Design Week México 2023, se trata de la muestra Visión y Tradición; una exposición que funde la visión del diseñador con la experiencia y los conocimientos de los artesanos.

María Laura Medina de Salinas, Presidenta del Consejo México Territorio Creativo y Design Week México, destacó la labor de ambos artistas, pues gracias a su colaboración es posible crear piezas notables.

Realmente hay que apreciar y valorar todo el trabajo y el esfuerzo que hacen y con la línea conductora que da el otro artista pues se generan cosas mucho más significativas o llamativas.

Visión y Tradición fue impulsado por el Centro Ricardo Salinas Pliego

Visión y Tradición es un proyecto de residencias colaborativas impulsado por Arte y Cultura de Grupo Salinas y el Centro Ricardo Salinas Pliego.

Emilio Cabrero, Director de Design Week México, también celebró la cooperación entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Comparten una visión muy clara de lo que puede ser el producto, lo que puede ser llevar la tradición artesanal a otro nivel y se hacen estas mancuernas de trabajo, estas conversaciones dobles y se crean piezas utilizando las técnicas ancestrales pero con un matiz contemporáneo increíble.

María Laura Medina de Salinas aplaude trabajo de diseñadores y artesanos

La muestra incluye piezas ornamentales, objetos utilitarios, textiles, en otras palabras lo mejor de dos mundos: el diseño y la artesanía. Por ejemplo las muñecas lele, mostradas como nunca antes.

“Por ejemplo las estructuras del cuerpo de las muñecas que son una belleza las muñecas que son una belleza la estructura, y el bordado, el bordado está al revés porque un buen bordado tú lo ves al revés si está bien hecho o no. Entonces decidió voltear la cara del bordado para enseñar que el revés está finísimamente bien hecho también”, explicó la Presidenta del Consejo México Territorio Creativo y Design Week México.

¿Cuándo y dónde ver Visión y Tradición?

Otro ejemplo es la pieza que domina visualmente la muestra, una rueda gigante que comunica tradición y diseño.

“La majestuosidad de la pieza es única para este museo, está alineada con la fuente. Es como un recordatorio del calendario azteca pero hecho en mimbre. Entonces creo que es una pieza muy simbólica” explicó Emilio Cabrero.

Visión y tradición estará abierta al público hasta el 5 de noviembre en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología.

