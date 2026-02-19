Expertos desentrañan los secretos del amor, la pareja y la monogamia en debate de Azteca Noticias

En este debate organizado por Azteca Noticias y conducido por el periodista Alejandro Villalvazo, se reunió a una mesa multidisciplinaria para desmitificar el amor romántico. Con la participación de Sandra Najar (sexóloga), Ale Velasco (escritora), Karina W (especialista en magia blanca), César Galicia (psicoterapeuta) y Yoshi (productor musical), los panelistas coincidieron en que el amor va más allá del impacto químico inicial del enamoramiento. Mantener una relación a largo plazo exige romper la rutina, fomentar la ternura y aplicar una profunda capacidad creativa para reinventar el vínculo constantemente, alejándose de la fantasía del “felices para siempre” por arte de magia.

Uno de los puntos más polémicos de la charla fue la naturaleza de la monogamia, explicada desde la neurobiología como un acuerdo social y evolutivo más que como un instinto natural, lo que convierte a la fidelidad en una decisión completamente consciente. Además, se cuestionó con dureza el popular consejo de “tienes que amarte a ti mismo antes de amar a alguien más”. Los especialistas argumentaron que los seres humanos somos entes sociales que aprenden a sanar y a quererse a través del vínculo con su comunidad, advirtiendo sobre el peligro de sobrecargar a la pareja exigiéndole que cumpla todos los roles emocionales posibles.

Finalmente, la mesa abordó la inevitable finitud de las relaciones y el papel fundamental de la sexualidad y el placer como pilares de conexión. Se destacó que aceptar que “todo se acaba” no debe verse como un fracaso personal, sino como una realidad que nos invita a vivir el presente con mayor gratitud, utilizando incluso el desamor como una poderosa fuerza transformadora. La conclusión del panel fue clara: ya sea para mantener viva la chispa durante décadas o para reconstruirse tras una ruptura, el amor verdadero requiere que nos hagamos cargo de nuestro propio bienestar para poder compartirlo genuinamente con alguien más.