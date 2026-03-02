“Familias forjadoras de esperanza": Monterrey reúne a más de 11 mil personas en su Congreso Internacional

¿Para usted qué significa la familia? Amor, vida, esperanza, iglesia doméstica, seguridad y felicidad. Todas estas palabras resonaron con fuerza durante el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026, un espacio diseñado para hacer una pausa y ser verdaderamente conscientes de la importancia del núcleo más básico de nuestra sociedad.

Durante tres intensos días de actividades, más de 11 mil asistentes se dieron cita en la capital de Nuevo León bajo el lema “Familias forjadoras de esperanza”. A través de talleres, encuentros y dinámicas de acercamiento, el evento dejó claro que, frente a los retos del mundo actual, la familia sigue siendo el motor principal que transforma vidas.

Fe y tecnología: La Virgen de Guadalupe en realidad aumentada

Uno de los grandes atractivos que sorprendió a los miles de asistentes fue la “Expo Familia”, un espacio donde la tradición y la tecnología de punta se unieron de manera innovadora. Las familias pudieron vivir una experiencia inmersiva con realidad aumentada para aprender y revivir el encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego.

Sobre este salto tecnológico, Gabriela Pérez Ortuño, representante del Proyecto Somos Huella, destacó que buscaron romper paradigmas: “Es una nueva forma de evangelización porque siempre nos dicen que la iglesia va tarde... y nos pusimos un poquito adelante de la fila para demostrar que la iglesia es actual”.

El impacto en los asistentes fue inmediato. Jorge Medina, uno de los participantes que vivió las dinámicas del fin de semana, resumió el sentir general del evento: “Sales con la convicción de decirle a los demás: ‘hay que echarle ganas, hay que transformar vidas’”.

El reto para los jóvenes y el futuro de la humanidad

El congreso no solo fue un espacio de reflexión espiritual, sino también un fuerte llamado a la acción frente a los espejismos de la era digital. Mauricio Flores Lobeira, Presidente del Comité Organizador del CIFAM Monterrey, lanzó un mensaje directo a las nuevas generaciones: “Ya es momento de que la juventud entienda que la verdadera felicidad no se consigue en el corto plazo, ni radica en los likes, sino que es el resultado del esfuerzo diario de alcanzar un objetivo que trascienda”.

Por su parte, Fernando Milanés García Moreno, Presidente del Congreso Internacional de las Familias, recordó el inmenso peso que tiene el núcleo familiar en el tejido social. “En la familia se decide el futuro de la humanidad... hemos de estar a la altura con el temple necesario del que somos capaces si nos preparamos para ello”, sentenció ante los asistentes.

Tras una jornada llena de profunda unidad y aprendizaje, el Congreso Internacional de las Familias se despidió de la Sultana del Norte, dejando una huella imborrable en los regios y con la firme promesa de regresar en 2027 para llevar este mensaje de esperanza a otra ciudad del país.