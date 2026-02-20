Protesta del SME en Tv Azteca fue orquestada por Jesús Ramírez Cuevas

Una protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) frente a las instalaciones de TV Azteca terminó con bloqueos viales, afectaciones a automovilistas y actos vandálicos, todo orquestado por el exvocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas.

La manifestación se realizó luego de que se difundiera una investigación sobre un fondo de pensiones que, según se expuso, asciende a 27 mil millones de pesos anuales. Integrantes del sindicato expresaron su inconformidad por la publicación del tema y se concentraron afuera del medio de comunicación.

Señalamientos sobre la organización de la protesta afuera de Tv Azteca

Durante la movilización, uno de los participantes mencionó públicamente a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, como la persona que habría recibido la encomienda de atender asuntos del sindicato en el pasado.

Hasta el momento no hay una postura oficial que confirme alguna participación directa en la organización de la protesta.

Bloqueo en Periférico Sur afecta a automovilistas

Además de la concentración frente a las instalaciones de Tv Azteca, los manifestantes bloquearon la lateral de Periférico Sur con dirección al oriente, lo que provocó afectaciones a miles de conductores.

Automovilistas expresaron su molestia por el cierre de la vialidad. Uno de ellos relató que se dirigía al hospital donde se encontraba su hija y pidió empatía ante la situación.

El bloqueo se prolongó por alrededor de una hora y media, generando tráfico intenso en la zona.

Actos vandálicos en Tv Azteca

Antes de retirarse, algunos manifestantes realizaron pintas y lanzaron objetos contra las instalaciones. Videos difundidos en redes muestran gritos y lanzamiento de huevos durante la protesta.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de los daños.

El sindicato ha defendido que la compensación económica es un derecho adquirido por sus agremiados. Representantes del SME señalaron que se sienten inconformes por la manera en que se presentó la información sobre su fondo de pensiones.

El tema ha abierto un debate sobre la transparencia en el manejo de recursos sindicales y el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Mientras tanto, la circulación en la zona fue restablecida tras la retirada de los manifestantes, aunque las imágenes de la protesta continúan generando reacciones en redes sociales.