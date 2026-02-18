CIDE en caída libre: gestión de José Antonio Romero Tellaeche redujo 50% la producción académica

José Antonio Romero Tellaeche estranguló al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Durante su gestión, el 42 por ciento de las plazas que debían ser para profesores las destinó a trabajadores administrativos, según una inspección de la Auditoría Superior de la Federación.

¿Qué está pasando en el CIDE?

“Hubo una deserción importante de profesoras y de profesores; limita la capacidad de todos los demás para producir artículos que sean relevantes”, dijo Sergio Béja López, director de estudios políticos CIDE.

La auditoría, realizada en 2023, reveló que mientras en 2018 se hicieron 447 trabajos, en 2023 solo hubo 224, una disminución del 50 por ciento; el mismo 2023, el CIDE contó con 77 líneas de investigacion.

El funcionario impuesto por Andrés Manuel López Obrador destinó más docentes para las divisiones que él creó y que son de las menos productivas: 10 líneas de investigación para estudios multidisciplinarios y 7 para estudios de desarrollo

“Mientras esas dos divisiones crecieron en números de profesores, las divisiones que ofrecen programas académicos de licenciatura y de posgrado en la institución se enfrentaban ante el impedimento de poder hacer nuevas contrataciones”, dijo Sergio Béjar López, director de estudios políticos CIDE.

Lo que dejó Romero Tellaeche

Desde que asumió la dirección del CIDE en 2021, llegó con la espada desenvainada: “Vio a los profesores como sus enemigos. El calificativo a los alumnos de que eran esponjas, acríticos, que no tenían la capacidad de poder, eh, tener juicios propios”, mencionó José Roldan Xopa, del Sindicato Personal Académico CIDE.

Además, durante toda su administración fue señalado de hostigamiento laboral hacia las mujeres: “Hay una actitud o hay un comportamiento que tiende a menospreciar o a desvalorar el desempeño, las expresiones, las manifestaciones de las compañeras”, mencionó José Roldan Xopa, del Sindicato Personal Académico CIDE.

Es apenas la punta del iceberg de los problemas que Romero Tellaeche dejó en una institución que ahora luchará por reconstruirse.