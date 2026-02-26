“Esos malditos no pensaron": el niño Henry lucha por su vida tras ataque a tienda en Chalco

Es imposible no sentir rabia ante la situación de Henry y Carlos, un niño de 2 años y su padre, quienes hoy presentan quemaduras en gran parte del cuerpo tras un ataque a una tienda de conveniencia, la noche del pasado domingo 22 de febrero en Valle de Chalco, Estado de México.

La familia había ido por una gelatina para cenar, pero terminó atrapada en la tragedia provocada por 2 sujetos, quienes hasta ahora siguen libres, mientras el pequeño lucha por su vida en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Henry y su papá iban por una gelatina: así fue el ataque

Una cámara de seguridad muestra que eran las 20:10 horas del domingo 22 de febrero, un día marcado por los disturbios provocados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

A más de 400 kilómetros del epicentro de los narcobloqueos, unos sujetos con cubrebocas creyeron “gracioso” provocar un incendio en una tienda de conveniencia, poniendo en riesgo a clientes de todas las edades, entre ellos Henry, un niño de 2 años, y su padre, Carlos.

“Llegó un hombre y una mujer, lanzaron líquido flamable y prendieron fuego,” relató Karen Gómez, madrina de Henry y sobrina de Carlos.

Ese día, la familia había ido al 3B más cercano a comprar una gelatina para la cena, pero el fuego los alcanzó, provocándoles quemaduras graves y cambiando sus vidas para siempre.

“Se dedican al comercio, trabajan vendiendo comida por las mañanas y zapatos por las tardes. Es una familia trabajadora… El bebé es un sol, da alegría a todos,” agregó Karen.

Estado de salud de Henry y Carlos tras el ataque en Valle de Chalco

Actualmente, tanto Henry como Carlos se encuentran internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde luchan por su vida después de haber sido sometidos a cirugías.

Su estado de salud es delicado y de pronóstico reservado. Pese a esto, las autoridades no han hecho nada para apoyar a la familia, a sabiendas de que el tratamiento para el menor es caro.

“Esos malditos no pensaron en lo que hacían. Henrito es un bebé inocente… no sé cómo pudieron ser capaces de algo así", narró entre lágrimas Miranda Gómez, hija de Carlos y hermana de Henry.

Este jueves, la familia agradeció los apoyos recibidos para transporte y alimentación. Aunque las donaciones de sangre son cruciales para el tratamiento de ambos.

“Cualquier tipo de sangre es bienvenida. A partir de las 6:45 am, en la puerta 4 de urgencias ortopédicas… De verdad agradecemos a todos los que han apoyado y orado por mi bebé", dijo Karen Gómez.

Fundación Michou y Mau podría ayudar a Henry

La Fundación Michou & Mau, especializada en atención a niños con quemaduras, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y aseguró que Henry recibirá apoyo una vez que se estabilice.

La familia confía en que, con la ayuda de la fundación y de la ciudadanía, Henry y Carlos podrán continuar con su recuperación.

¿Y los culpables? Hasta ahora no se sabe nada de ellos, pero la familia confía en que las autoridades hagan su trabajo, que el caso no quede impune y que los culpables paguen por sus acciones.

