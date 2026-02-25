Levantan código rojo en Jalisco tras violencia por CJNG

El gobierno de Jalisco anunció el levantamiento del código rojo en todo el estado, luego de la ola de violencia registrada tras el operativo federal que terminó con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con autoridades estatales, la incidencia de ataques como la quema de vehículos y comercios disminuyó en las últimas horas, lo que permitió reducir el nivel de alerta.

Aunque aún se registran algunos hechos violentos, estos se mantienen focalizados en puntos específicos, mientras la vida cotidiana comienza a retomarse en distintas zonas.

¿Qué significa que se levante el código rojo en Jalisco?

Las autoridades informaron que, a partir de este momento, ya no hay máxima alerta en el estado ; sin embargo, la vigilancia no se detiene.

“Se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la mesa interinstitucional de seguridad pública seguirá en sesión permanente… los protocolos de patrullaje continuarán las 24 horas”, señalaron.

Esto implica que las fuerzas de seguridad (federales, estatales y municipales) mantendrán operativos activos para evitar nuevos brotes de violencia.

Violencia del CJNG sigue, pero en zonas específicas

Pese al anuncio, autoridades reconocen que aún hay acciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque ya no generalizadas.

Los hechos recientes incluyeron:



Quema de vehículos

Ataques a comercios

Bloqueos en distintos puntos

Sin embargo, estos incidentes han disminuido y ahora se concentran en áreas localizadas.

Transporte público vuelve, pero con cautela

Antes del anuncio oficial, el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara ya comenzaba a reactivarse, aunque con afectaciones:



Retrasos de hasta 40 minutos

Rutas que no estaban operando con normalidad

Menor afluencia de pasajeros

“Está muy lento… mucha gente no quiere salir todavía”, comentó un usuario.

Comercios reabren y reactivan la economía

Con el descenso de la violencia, comerciantes también comenzaron a retomar sus actividades.

En calles de la metrópoli tapatía se observó la venta de:



Café

Chocolate

Avena

Pan

Lonches

“Estamos contentos que la gente ya se animó a salir”, dijo una comerciante.

Regreso gradual a la normalidad en Jalisco

Aunque el código rojo fue levantado, el ambiente aún se percibe con cautela entre la población de Jalisco.

La actividad económica y el transporte se reanudan de forma paulatina, mientras las autoridades mantienen vigilancia permanente ante cualquier posible repunte de violencia.