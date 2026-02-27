Seis años del “paciente cero": El día que el miedo entró a México por el primer caso de COVID-19

El calendario marcaba el 27 de febrero de 2020. En una conferencia de prensa que parecía una más, el doctor Hugo López-Gatell soltó la frase que congeló al país: “Se confirma el primer caso de COVID-19”.

Lo que veíamos en las noticias de otros continentes, como algo lejano y ajeno, acababa de cruzar nuestra puerta. México ya no volvería a ser el mismo.

El COVID-19 y la incertidumbre que trajo a México

En ese momento, el mensaje oficial era de calma. El presidente aseguraba que México tenía los especialistas y los hospitales necesarios para enfrentar la emergencia. Sin embargo, en las salas de urgencias, los médicos como Edgar Vicente Romero Benítez recuerdan algo muy distinto: un reto monumental donde no había tratamientos establecidos, no había cura y, sobre todo, reinaba la incertidumbre.

“Detentes” y fuerza moral contra el COVID-19, una enfermedad mortal

Uno de los puntos más polémicos de la gestión fue la comunicación. Mientras los contagios subían, se hablaba de “escudos protectores” simbólicos y de la “fuerza moral” del presidente como barrera contra el virus. Pero en las trincheras de salud, la protección no era un amuleto: eran caretas empañadas, batas improvisadas y manos cansadas tratando de arrebatarle vidas a una enfermedad que no respetaba jerarquías.

¿Cuántas personas murieron por el COVID-19 en México?

Oficialmente, el gobierno reconoció más de 334 mil muertes. Pero los datos del INEGI sobre el exceso de mortalidad cuentan una historia más cruda: entre 2020 y 2022, más de 800 mil personas perdieron la vida en el contexto de la pandemia.

No son solo estadísticas de una gráfica; son llamadas que se cortaron, proyectos que se detuvieron y miles de familias que hoy tienen una silla vacía en su mesa.

Se cumplen 6 años del primer caso de #COVID19 en México; a partir de ahí vinieron promesas incumplidas



Un 27 de febrero de 2020, México confirmó su primer caso de COVID-19. Lo que inició con un "detente" terminó con un exceso de mortalidad de más de 800 mil personas.



Mientras… pic.twitter.com/q2xvSttxv9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

La desinformación: Otro virus mortal

A la par del COVID-19, México enfrentó la pandemia de las noticias falsas. Desde gárgaras con cebolla hasta collares “milagro”, la desinformación llenó el hueco que dejaron los protocolos claros.

Los médicos coinciden en que la falta de información científica compartida a tiempo fue un problema grave que costó vidas, mientras se esperaba una solución que parecía estar cerca pero nunca llegó para todos.

“Patria": La vacuna de COVID-19 que se quedó en promesa

En abril de 2021, el gobierno anunció con orgullo la creación de la vacuna “Patria”. Se invirtieron cerca de mil 570 millones de pesos presentándola como un símbolo de soberanía científica.

Hoy, a seis años del inicio de la crisis, esa vacuna nunca llegó a los puestos de vacunación masiva ni se convirtió en el escudo nacional que se prometió. La pregunta sigue en el aire: ¿Alguna vez servirá para lo que fue creada?