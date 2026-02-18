Precio de la gasolina en México: Así está el litro hoy miércoles 18 de febrero

Mitad de semana y sin contingencia ambiental: Hoy es miércoles 18 de febrero de 2026, una jornada decisiva para la logística semanal. Este día suele ser el momento en que muchos conductores notan que el tanque, llenado el fin de semana pasado o el lunes, ya está por la mitad y una sugerencia común es llenarlo de una vez.

En un entorno económico donde cada centavo cuenta, llenar el tanque a mitad de semana puede ser una estrategia inteligente para evitar las filas de los viernes y asegurar el combustible necesario para cerrar las actividades laborales y escolares sin estrés. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte detallado y actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las zonas metropolitanas más importantes.

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 18 de febrero de 2026?

Este miércoles, el mercado de combustibles presenta una estabilidad relativa, con ajustes mínimos en centavos que, aunque parecen imperceptibles, suman al momento de pedir "tanque lleno":



Gasolina Regular (Magna): El combustible de mayor consumo en el país promedia hoy $23.26 pesos por litro.

Gasolina Premium: Para quienes buscan mayor octanaje y limpieza para su motor, el precio promedio es de $25.68 pesos por litro.

Diésel: El motor de la logística nacional se cotiza en un promedio de $26.27 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 18 de febrero de 2026

El GNV continúa siendo la opción de ahorro para el transporte público y flotillas comerciales:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precios desglosados en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Las tarifas varían considerablemente según la logística de distribución y la competencia local. Aquí el desglose para hoy:



Ciudad de México (CDMX): A mitad de semana, el tráfico no cede. En las alcaldías capitalinas, la gasolina Regular ronda los $23.42 pesos . La Premium se mantiene elevada en $25.75 pesos , mientras que el Diésel alcanza los $26.04 pesos .

A mitad de semana, el tráfico no cede. En las alcaldías capitalinas, la gasolina ronda los . La se mantiene elevada en , mientras que el alcanza los . Estado de México (Edomex): Para los millones de mexiquenses que cruzan la zona conurbada, la Regular cotiza en un promedio de $23.54 pesos , la Premium en $25.29 pesos y el Diésel en $25.85 pesos .

Para los millones de mexiquenses que cruzan la zona conurbada, la cotiza en un promedio de , la en y el en . Jalisco: En la zona metropolitana de Guadalajara, los precios suelen ser un poco más altos que en el centro. La Regular está en $23.66 pesos , la Premium en $26.20 pesos y el Diésel en $26.30 pesos .

En la zona metropolitana de Guadalajara, los precios suelen ser un poco más altos que en el centro. La está en , la en y el en . Nuevo León: En Monterrey, la demanda industrial marca la pauta. La Regular se ubica en $23.56 pesos, pero la Premium sigue siendo la más costosa de las grandes urbes, cotizando en $27.12 pesos; el Diésel se encuentra en $25.97 pesos.

¿Dónde cargar gasolina barato este miércoles?

Saber dónde cargar es tan importante como saber manejar.



Lo barato: La frontera norte es el oasis de los precios bajos. En Nogales, Sonora , los conductores pueden encontrar la gasolina Regular cerca de los $22.30 pesos , gracias a la homologación con los precios de Estados Unidos.

La frontera norte es el oasis de los precios bajos. En , los conductores pueden encontrar la gasolina cerca de los , gracias a la homologación con los precios de Estados Unidos. Lo caro: La exclusividad se paga. En zonas residenciales de alta plusvalía como Lomas de Chapultepec (CDMX) o la zona de San Pedro (NL), el litro de Premium puede encontrarse hasta en $29.50 pesos.

Recomendación FIA: Aprovecha este "ombligo de semana" para revisar la presión de tus llantas. Un neumático con baja presión aumenta la fricción con el pavimento y puede hacerte gastar hasta un 5% más de gasolina, sin importar el precio que pagues por ella.

