Precio del dólar a la alza: El conflicto en Ormuz sacude los mercados este lunes 13 de abril

El inicio de semana está marcado por el tambaleo de los mercados globales. La orden de la Armada estadounidense de iniciar un bloqueo en el Estrecho de Ormuz ha generado un efecto dominó que encareció el crudo de forma inmediata y con ello el precio del dólar.

El dólar en México: Así se cotiza este lunes

Para quienes necesitan comprar o vender divisas este 13 de abril, el dólar se mueve en rangos amplios. En ventanillas de Banco Azteca la compra se ubica en los 16 pesos, mientras que la venta llega a los 17.94 pesos.

Si tu interés es el dólar canadiense, la brecha es similar: se compra en 10.85 y se vende hasta en 13.24 pesos.

Precios del dólar en la frontera de Tijuana

Como suele suceder en días de alta tensión internacional, la frontera norte presenta sus propios números. En Tijuana, el dólar se mantiene un poco más estable y competitivo comparado con el centro del país.

La compra se reporta en 16.80 pesos, mientras que la venta está en 17 pesos.

El petróleo Brent y WTI por las nubes

El crudo Brent se disparó hasta los 102.33 dólares, acumulando una subida del 40% desde que estalló el conflicto. Por su parte, el WTI aumentó un 8.6%, alcanzando los 104.90 dólares.

En medio de este caos, la Mezcla Mexicana de Exportación logró cerrar en 79.22 dólares, beneficiándose parcialmente del aumento en los precios internacionales.

Precio del Bitcoin en México y Estados Unidos este lunes 13 de abril

El mundo de las criptomonedas también refleja la incertidumbre. En México, el Bitcoin muestra una ligera caída del 0.14%, cotizando en 1 millón 231 mil 985.32 pesos. Curiosamente, en Estados Unidos la tendencia es opuesta, con una mínima alza del 0.17% para situarse en los 70 mil 994.91 dólares.

La advertencia de Trump sobre la gasolina

Lo que más preocupa a los consumidores no es solo el precio de hoy, sino el de los meses por venir. El presidente Donald Trump admitió que los precios de la gasolina se mantendrán elevados e incluso podrían subir más de aquí a noviembre.

Con el bloqueo en Ormuz, el alivio que supuso el breve alto el fuego de la semana pasada ha quedado en el olvido, dejando a la economía mundial en un escenario de resistencia ante los altos costos energéticos.