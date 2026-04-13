De los 21 a los 29 pesos: Así el precio de la gasolina este lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril, el panorama para quienes van a cargar gasolina se ha visto algo afectado, pues las tensiones en Medio Oriente han modificado el precio.

El repunte del petróleo por encima de los 100 dólares el barril es una respuesta directa al intento de Donald Trump de bloquear los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Esta medida, sumada al fracaso de la diplomacia en Islamabad, ha roto la calma que se sentía la semana pasada en las bolsas mundiales.

Muchos #conductores consideran cambiar de gasolina #Premium a #Magna para cuidar el bolsillo, pero esto podría traer consecuencias costosas para tu vehículo.



Los expertos advierten que cada motor está diseñado para un octanaje específicohttps://t.co/8K4JvnF0vn pic.twitter.com/9CnDksYtIZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Precio de la gasolina en México este lunes 13 de abril

A nivel país, el costo del combustible sigue una tendencia al alza. Hoy, el precio promedio de la gasolina Regular se ubica en 23.702 pesos, mientras que la Premium ya alcanza los 28.314 pesos. Por su parte, el Diésel, combustible clave para el transporte de mercancías, se vende en promedio en 28.675 pesos.

Si buscas una alternativa, el Gas Natural Vehicular se mantiene estable con un promedio nacional de 12.601 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX, Monterrey y Guadalajara

En las tres ciudades más grandes del país, los precios reflejan la presión internacional. En la Ciudad de México, la Regular promedia los 23.805 pesos y la Premium 28.437 pesos.

En Jalisco la Regular se encuentra en 24.011 pesos y la Premium 29.144 pesos. Por otro lado, en Nuevo León la Regular está en 24.009 pesos y la Premium en 29.348 pesos.

Así el precio de la gasolina en Estados Unidos, Tijuana y el Edomex

En el Estado de México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional, con la Regular en 23.67 pesos y la Premium en 27.04pesos.

Si cruzamos la frontera hacia Tijuana, el precio de la Regular baja a los 23.27 pesos y la Premium sube un poco a 27.47 pesos.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina Regular está en 4.125 dólares y la Premium en 4.996 dólares.

¿En qué estado de México es más barato el precio de la gasolina?

El estado que presenta el precio de gasolina más bajo es Tamaulipas que, por mucho, es la entidad más barata para llenar el tanque este lunes. La gasolina Regular se vende en 21.93 pesos y la Premium en 25.46 pesos.

Es una diferencia de casi 3 pesos por litro comparado con el promedio nacional, lo que representa un alivio real ante el caos financiero que se vive en el Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Armada estadounidense comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estratégico estrecho de Ormuz.⁣

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La medida es una respuesta al fracaso de las negociaciones de paz, donde Irán se negó a… pic.twitter.com/915qSUeL1Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

¿Cuánto cuesta llenar el tanque este lunes 13 de abril?

Con el petróleo en niveles críticos, llenar un tanque promedio de 40 litros con gasolina Regular te costará hoy unos 948 pesos a nivel nacional. Si prefieres la Premium para proteger tu motor, el costo sube a los mil 132 pesos.

Los analistas advierten que, si el despliegue de la Armada estadounidense en el Golfo persiste y el alto el fuego anunciado la semana pasada se rompe definitivamente, estos precios podrían ser solo el inicio de una racha de incrementos constantes durante la quincena.