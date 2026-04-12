¿Vas de regreso a casa? Así va el avance en las carreteras de México HOY 12 de abril 2026; tráfico y tramos afectados
Estas son las carreteras de México con afectaciones o bloqueos para este domingo 12 de abril 2026; toma precauciones en tu regreso a casa.
¡Atención, mexicanos! Se acabaron las vacaciones de Semana Santa 2026 y es momento de regresar a casa, por ello, te compartimos el avance de las carreteras en México para este 12 de abril; toma precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Qué pasa en carreteras de México? Así va el avance en las autopistas de este domingo
Cierre parcial en carretera de Veracruz; tramos afectados
Se reporta el cierre parcial en la carretera Tuxpan-Tampico, en dirección a Tuxpan; piden a los automovilista tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 154+500, de la carretera Tuxpan–Tampico, con dir. a Tuxpan. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/AkGFHY5SZm— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 12, 2026