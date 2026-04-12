¿Vas de regreso a casa? Así va el avance en las carreteras de México HOY 12 de abril 2026; tráfico y tramos afectados

¡Atención, mexicanos! Se acabaron las vacaciones de Semana Santa 2026 y es momento de regresar a casa, por ello, te compartimos el avance de las carreteras en México para este 12 de abril; toma precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.