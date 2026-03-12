¿Seguirá el Doble Hoy No Circula? Este es el número de contingencias ambientales que se esperan en 2026

¡Continuará la mala calidad del aire! La temporada de ozono 2026 podría activar varias contingencias ambientales en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en los próximos meses.

Durante el seminario “Perspectivas científicas de la temporada de ozono 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, expertos señalaron que las condiciones meteorológicas jugarán un papel clave en los meses de marzo a junio.

¿Cuántas contingencias ambientales se esperan en 2026?

Según estimaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para la temporada se prevé que ocurran de 5 a 11 contingencias ambientales por altos niveles de ozono.

Este fenómeno se presenta principalmente durante el periodo de febrero a junio, cuando la región atraviesa la temporada seca y calurosa, lo que favorece la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

Las contingencias se activan cuando la concentración de contaminantes rebasa los límites establecidos de 150 puntos de ozono (equivalentes a >154 ppb).

¿Cuándo termina la temporada de ozono en México?

La temporada de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México suele concluir en junio, cuando inicia formalmente la temporada de lluvias.

Las precipitaciones ayudan a dispersar y “limpiar” los contaminantes presentes en la atmósfera, lo que reduce significativamente los niveles de ozono y partículas suspendidas.

Pero atento, ya que durante los meses de marzo, abril y mayo se espera el periodo más complicado del año, ya que el calor es más intenso, y es el escenario perfecto para la formación de ozono.

¿Por qué aumentan las contingencias ambientales en primavera?

Durante la primavera ocurre el fenómeno conocido como estabilidad atmosférica. Esto significa que hay poco viento y casi nula lluvia, lo que provoca que los contaminantes se queden atrapados.

Sin corrientes de aire que los dispersen, los contaminantes generados por automóviles, industrias y otras fuentes permanecen a nivel del suelo.

Entre las partículas que más se registran durante los días con pésima calidad del aire están:



Ozono

Partículas suspendidas PM10 y PM2.

Dióxido de nitrógeno

Dióxido de azufre

Por ello, las autoridades recomiendan evitar actividades físicas al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

