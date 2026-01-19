¿Subieron? Las tarifas que deberás pagar por la verificación vehicular en CDMX durante 2026

Si tienes auto y circulas en la CDMX, 2026 llega con una duda clave: ¿cambiaron los costos de la verificación vehicular y qué pasa si no verificas a tiempo? Evitar multas, restricciones de circulación y contratiempos empieza por conocer cuánto cuesta cada holograma, cuándo te toca verificar y cómo sacar cita.

Aunque el proceso sigue siendo obligatorio, este año hay ajustes importantes que conviene tener claros desde ahora.

¿Cuánto cuesta la verificación en la Ciudad de México en 2026?

Para este 2026, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) confirmó que el costo de la verificación vehicular se mantiene unificado para todos los hologramas (00, 0, 1 y 2).

Con el ajuste ligado al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el trámite tendrá un costo aproximado de $764.44 pesos con IVA, monto que entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.

Durante lo que resta del mes de enero, el precio del trámite se mantiene en $738 pesos. El aumento se aplicará cuando entre en vigor el nuevo valor de la UMA, que será de $117.31, de acuerdo con cifras del INEGI.

¿Cuándo me toca la verificación vehicular CDMX en 2026?

La verificación se realiza dos veces al año, salvo los vehículos con holograma 00. El calendario se mantiene según el color del engomado y el último dígito de la placa, por lo que es importante revisar con anticipación tu periodo para evitar verificación extemporánea.

Conoce si subieron las tarifas de la verificación vehicular CDMX en 2026| https://sedema.cdmx.gob.mx/

Los autos nuevos o con cambio de placas deben verificar dentro de los 180 días naturales posteriores a la expedición de la tarjeta de circulación. No cumplir en tiempo implica multa y restricciones del programa Hoy No Circula.

¿Cómo sacar cita para verificar en CDMX?

Para realizar la verificación vehicular en la Ciudad de México durante 2026, es obligatorio agendar una cita en línea. Este trámite aplica tanto para vehículos de combustión interna matriculados en la CDMX como para autos federales o de otras entidades que soliciten el servicio de manera voluntaria.

La generación de citas se realiza únicamente a través del portal oficial de Verificentros de la CDMX .

¿Dónde sacar la cita para la verificación vehicular?

Las citas se deben agendar en el sitio oficial:

citasverificentros.cdmx.gob.mx

Desde ahí podrás seleccionar verificentro, fecha y horario disponibles, de acuerdo con tu periodo de verificación.

¿Cómo sacar una cita para verificar en CDMX paso a paso?

El proceso es sencillo, pero debe realizarse con atención para evitar errores o bloqueos en el sistema:



Paso 1: Inicia sesión con Llave CDMX – Expediente.

Si aún no cuentas con una, deberás crearla previamente desde la plataforma oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

