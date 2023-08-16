Elecciones 2024 en CDMX ¿Cuánto tiempo dura en el cargo el Jefe de Gobierno?

Entre los cargos que se elegirán el próximo año en las elecciones 2024 en CDMX, se renovará al Jefe de Gobierno de la capital del país; pero ¿sabes cuánto tiempo queda al frente del puesto? Aquí te lo explicamos.

La Ciudad de México (CDMX) es una entidad federativa del país que goza de autonomía en todo lo que concierne a su organización política y administrativa, por lo que necesita un gobernante que esté al frente.

El jefe de gobierno capitalino está a cargo de sus poderes locales siempre respetando los términos establecidos en la Constitución Política del país, que se ajusta a los estatutos de la capital.

El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad durante seis años, lo mismo que el presidente de la República.

Otra semana más de actividades intensas. El compromiso del @GobCDMX es trabajar y ayudar a la gente. pic.twitter.com/ofCT8ddlpl — Martí Batres (@martibatres) August 14, 2023

Quienes hayan fungido como jefe de gobierno, no podrán volver a ocupar ese cargo ni como interino ni como provisional, sustituto o encargado de despacho, por ningún motivo, debido a que así lo dicta la Carta Magna.

¿Quién es el actual jefe de gobierno de la CDMX?

El pasado 19 de junio, Martí Batres Guadarrama rindió protestas como el actual Jefe de Gobierno, tras la renuncia de Claudia Sheinbaum, quien busca ser la candidata presidencial de Morena para las elecciones 2024.

El pleno del Congreso de la CDMX aprobó, con 64 votos a favor, el nombramiento de Martí Batres como el Jefe de Gobierno capitalino para concluir el mandato de Sheinbaum.

Martí Batres deberá dar seguimiento a las obras pendientes que dejó la exjefa de gobierno, como la rehabilitación de las líneas 1 y 12 del Metro y la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo en 2017.

Donde hubo un enorme tiradero de basura ahora está el maravilloso Parque Cuitláhuac, proyecto de justicia social que construyó el @gobcdmx con el apoyo de la alcaldía Iztapalapa.



La etapa inaugurada hoy se suma a las que en su momento inauguró la Dra @claudiashein.



Áreas… pic.twitter.com/Jts1tqhAT6 — Martí Batres (@martibatres) August 13, 2023

¿Cuándo es el cambio de jefe de gobierno de la CDMX?

De acuerdo con la constitución, el Jefe de Gobierno estará al frente durante seis años a partir del 5 de diciembre, después de la fecha de las elecciones, cuando rinda protesta ante la Asamblea Legislativa.

Es decir, que el nuevo jefe de gobierno estará al frente de la CDMX a partir del 5 de diciembre de 2024 hasta el 2030.