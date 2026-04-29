¿Cuánto valen tus dólares hoy? El precio en Banco Azteca este miércoles 29 de abril

El dólar estadounidense registró un avance este miércoles mientras los inversionistas mantienen la mirada fija en la Reserva Federal (Fed). Se espera que el organismo mantenga las tasas de interés sin cambios, en una reunión que cobra relevancia histórica al ser probablemente la última bajo la presidencia de Jerome Powell.

En un contexto de guerra con Irán que no da señales de tregua, el dólar se fortalece frente a divisas como el euro y la libra esterlina, ya que los mercados buscan claridad sobre el impacto del conflicto en la economía global y el futuro rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

Precio del dólar hoy 29 de abril de 2026 en Banco Azteca

Ante la expectativa por el anuncio de la Reserva Federal, así se encuentran las cotizaciones en ventanilla para tus operaciones de hoy:



Compra: 16.00 pesos

pesos Venta: 18.09 pesos

El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.94 pesos, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante el cierre de ciclo en la Fed y la persistente tensión internacional.

Precio del dólar canadiense hoy 29 de abril

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta ajustes este miércoles, cotizando de la siguiente manera:



Compra: 10.50 pesos

pesos Venta: 13.74 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy miércoles 29 de abril?

El Bitcoin se mantiene estable pero con tendencia a la baja mientras el capital fluye hacia el dólar por seguridad ante los anuncios de la Fed. La criptomoneda cotiza hoy en 77,095.35 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,345,110.83 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 29 de abril?

El mercado energético vive una racha histórica: el petróleo subió por octavo día consecutivo, su periodo más largo al alza desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Los futuros del crudo Brent se dispararon casi un 4% hasta alcanzar los 115.50 dólares por barril, su nivel más alto en un mes.

Este incremento responde a informes que indican que Estados Unidos extenderá el bloqueo a los puertos iraníes, lo que prolongará las interrupciones en el suministro mundial. El contrato de junio vence hoy, dejando al mercado en alerta máxima por los costos de energía.

