EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de junio 2026
Hoy se mantiene un operativo en la caseta de la México - Cuernavaca, ya que se espera la presencia de manifestantes; sigue aquí el estado de las carreteras.
¡Atención, conductores! Si hoy 12 de junio tienes planeado salir de viaje, revisa qué ocurre en las carreteras del país, ya que los bloqueos, accidentes y obras podrían complicar el avance por las principales autopistas.
A partir de datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como la Guardia Nacional y autoridades locales, en Azteca Noticias te compartimos los reportes de las vialidades para que los consultes minuto a minuto.
Últimas noticias de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy
Manifestantes en la carretera Culiacán - Los Mochis
Manifestantes se concentraron en la caseta de cobro número 10, Puente Culiacán, de la carretera Culiacán - Los Mochis, y están dando el pase libre a los automovilistas.
Cierran acceso al aeropuerto de Oaxaca
Un grupo de manifestantes cerró el acceso principal al aeropuerto de Oaxaca, ubicado en la carretera Oaxaca- Puerto Ángel, por lo que solo hay ingreso peatonal hacia la terminal aérea.
Se mantiene el acceso a pasajeros de manera peatonal, sin afectaciones a las operaciones aéreas.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 12, 2026
Sigue el operativo en caseta de la México - Cuernavaca
Este viernes continúa un operativo de elementos antimotines en la caseta de la autopista México - Cuernavaca, porque se espera la llegada de manifestantes. Hasta el momento, se realizan revisiones a los vehículos aleatoriamente.
#AlertaVial | Elementos antimotines refuerzan un operativo en la caseta México-Cuernavaca ante la posible llegada de manifestantes.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026
Revisiones a los vehículos aleatoriamente.
Vía: @R_Perez_11 https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/h1PsAIAy0j
Cierres parciales en la México - Cuernavaca
Por obras de mantenimiento, se registra reducción de carriles en la autopista México - Cuernavaca, a la altura de los kilómetros 80, 35 y 68, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).