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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de junio 2026

Hoy se mantiene un operativo en la caseta de la México - Cuernavaca, ya que se espera la presencia de manifestantes; sigue aquí el estado de las carreteras.

Reporte en vivo de bloqueos y tráfico en carreteras hoy 12 de junio 2026
Manifestantes podrían afectar en el día|X @GN_Carreteras

Escrito por: Citlalli Sánchez

¡Atención, conductores! Si hoy 12 de junio tienes planeado salir de viaje, revisa qué ocurre en las carreteras del país, ya que los bloqueos, accidentes y obras podrían complicar el avance por las principales autopistas.

A partir de datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como la Guardia Nacional y autoridades locales, en Azteca Noticias te compartimos los reportes de las vialidades para que los consultes minuto a minuto.

Últimas noticias de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy

Manifestantes en la carretera Culiacán - Los Mochis

Manifestantes se concentraron en la caseta de cobro número 10, Puente Culiacán, de la carretera Culiacán - Los Mochis, y están dando el pase libre a los automovilistas.

Cierran acceso al aeropuerto de Oaxaca

Un grupo de manifestantes cerró el acceso principal al aeropuerto de Oaxaca, ubicado en la carretera Oaxaca- Puerto Ángel, por lo que solo hay ingreso peatonal hacia la terminal aérea.

Sigue el operativo en caseta de la México - Cuernavaca

Este viernes continúa un operativo de elementos antimotines en la caseta de la autopista México - Cuernavaca, porque se espera la llegada de manifestantes. Hasta el momento, se realizan revisiones a los vehículos aleatoriamente.

Cierres parciales en la México - Cuernavaca

Por obras de mantenimiento, se registra reducción de carriles en la autopista México - Cuernavaca, a la altura de los kilómetros 80, 35 y 68, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

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