EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 12 de junio 2026

¡Atención, conductores! Si hoy 12 de junio tienes planeado salir de viaje, revisa qué ocurre en las carreteras del país, ya que los bloqueos, accidentes y obras podrían complicar el avance por las principales autopistas.

A partir de datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como la Guardia Nacional y autoridades locales, en Azteca Noticias te compartimos los reportes de las vialidades para que los consultes minuto a minuto.

