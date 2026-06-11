El petróleo sigue estable a pesar de ataques de EU a Irán; ¿pasa lo mismo con el precio del dólar hoy?

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar tuvo una ligera baja este jueves 11 de junio de 2026 debido a la situación tensa en Medio Oriente.

Cabe recordar que Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques aéreos por segundo día consecutivo e incluso Donald Trump amenazó con una nueva oleada de ataques si el régimen de Teherán no aceptaba de forma inmediata un acuerdo de paz.

Precio del dólar hoy 11 de junio 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.00 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este jueves.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 11 de junio 2026?

¡Atención! En la ciudad de Tijuana, el dólar se cotiza en 17.40 pesos a la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 11 de junio 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se encuentra en 10.65 pesos a la compra y 13.49 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este jueves.

Si planeas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 a 21:00 horas.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de junio 2026?

El Bitcoin inició la jornada del jueves 11 de junio de 2026 en 62 mil 870 dólares por unidad, con un alza de 2.31% respecto a su cierre previo.

Así amaneció el precio del Bitcoin hoy. |Google.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda se ubica en 1 millón 997 mil 015 pesos por unidad al arranque del día.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de junio 2026?

El petróleo se mantiene estable en su cotización este jueves, después de que los analistas estiman el impacto de disrupciones en la cadena de suministro tras los ataques entre Estados Unidos e Irán, debdo a que Trump anunció que impactaría “muy fuerte esta noche” al gobierno iraní.