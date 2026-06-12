¿No puedes ver el perfil de tu ex? No eres tú... es Facebook: Reportan caída global de la red social hoy 12 de junio 2026

Facebook tuvo una caída global hoy viernes 12 de junio. Usuarios en distintos países han reportado serios problemas para ingresar a la plataforma de Meta, lo que ha generado una oleada de reportes en otras redes sociales debido a la imposibilidad de acceder a sus cuentas.

¿Qué errores muestra Facebook hoy?

Los problemas de acceso a Facebook a nivel mundial comenzaron a registrarse hace unas horas. Entre las fallas más comunes reportadas por los usuarios se encuentran:

Problemas para iniciar sesión: La aplicación cierra las cuentas de forma automática, no permite el ingreso o se queda "actualizando".

Fallas de carga: El feed de noticias o inicio no actualiza las publicaciones, se queda en "stand by".

La mayoría de los usuarios afectados se han topado con la pantalla de alerta habitual de la compañía: “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can” (Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos lo antes posible).

Este mensaje confirma que podría tratarse una falla temporal en los servidores de Meta y que el equipo técnico ya se encuentra laborando para restablecer el servicio normal.

¿También se cayó WhatsApp hoy 12 de junio 2026?

Cuando una plataforma como Facebook se cae globalmente, por lo regular otras redes también fallan, en este caso hay quien se pregunta si WhatsApp también se cayó hoy 12 de junio 2026, y la respuesta es que, en dispositivos, al momento, parece funcionar bien mientras que en web sí presenta fallas.