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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en autopistas de México? Cierre en carretera Zinapécuaro-Guadalajara

Sigue aquí el reporte en tiempo real acerca de los bloqueos en las principales carreteras y autopistas de México este jueves 11 de junio de 2026.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 5 de junio de 2026: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Última hora: tráfico y bloqueos en carreteras de México hoy 11 de junio; estas son las autopistas afectadas | Imagen de carácter ilustrativo|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Vas a viajar por las carretera este jueves? Mantente informado con nuestro minuto a minuto sobre las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México durante la jornada de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes sobre accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en autopistas de México? Cierre en carretera Zinapécuaro-Guadalajara

Cierre parcial en carretera Zinapécuaro-Guadalajara

La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación en la carretera Zinapécuaro-Guadalajara debido a un accidente ocurrido justo a la altura del kilómetro 204+300 con dirección a Zapotlanejo.

Carreteras HOY: Cierre de la circulación en autopista La Tinaja-Isla

CAPUFE hoy informa sobre un cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, esto debido a maniobras para el retiro de una unidad siniestrada justo a la altura del kilómetro 32 con dirección Isla.

Notas