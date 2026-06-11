Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en autopistas de México? Cierre en carretera Zinapécuaro-Guadalajara

¿Vas a viajar por las carretera este jueves? Mantente informado con nuestro minuto a minuto sobre las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México durante la jornada de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes sobre accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.

