Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en autopistas de México? Cierre en carretera Zinapécuaro-Guadalajara
Sigue aquí el reporte en tiempo real acerca de los bloqueos en las principales carreteras y autopistas de México este jueves 11 de junio de 2026.
¿Vas a viajar por las carretera este jueves? Mantente informado con nuestro minuto a minuto sobre las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México durante la jornada de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes sobre accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en autopistas de México? Cierre en carretera Zinapécuaro-Guadalajara
Cierre parcial en carretera Zinapécuaro-Guadalajara
La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación en la carretera Zinapécuaro-Guadalajara debido a un accidente ocurrido justo a la altura del kilómetro 204+300 con dirección a Zapotlanejo.
#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 204+300, de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara con dirección Zapotlanejo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7nfBmsFqiT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 11, 2026
Carreteras HOY: Cierre de la circulación en autopista La Tinaja-Isla
CAPUFE hoy informa sobre un cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, esto debido a maniobras para el retiro de una unidad siniestrada justo a la altura del kilómetro 32 con dirección Isla.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) June 11, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 32, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.