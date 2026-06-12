¿Subió la gasolina? Consulta el precio REAL de la Magna, Premium y Diésel HOY en México

¡Si piensas cargar combustible, esto te interesa! El precio de la gasolina hoy en México ya fue actualizado, por lo que conocerlo puede ayudarte a ahorrar algunos pesos, además de planificar tus gastos y calcular cuánto necesitarás para llenar el tanque de tu vehículo.

En Azteca Noticias te damos el informe de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los costos promedio vigentes en el país durante la jornada de este viernes 12 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en México?

Los precios nacionales promedio de la gasolina para hoy 12 de junio de 2026 quedaron de la siguiente manera:

Gasolina Magna (Regular): $23.68 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $27.16 pesos por litro.

Cabe decir que estos precios pueden variar dependiendo de la región, pero sirven como una referencia clave para millones de automovilistas en el país, sobre todo aquellos que monitorean todos los días el precio de la gasolina para tomar las mejores decisiones de consumo.

Precio de la gasolina HOY en CDMX

En la Ciudad de México, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional:



Gasolina Magna: $23.81 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.71 pesos por litro



Diésel: $26.99 pesos por litro.



Para aquellos que buscan información sobre gasolina en México durante 2026, estos precios colocan a la capital del país entre las entidades con costos más competitivos.

🚨 Chiapas sin combustible: El bloqueo de la #CNTE en la subestación de @Pemex en #TuxtlaGutiérrez ya provocó el desabasto de gasolina.



Al menos 6 estaciones se reportan completamente sin combustible, mientras que el resto registra filas kilométricas de choferes desesperados.… pic.twitter.com/wpdOHwzEOT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

¿Dónde está más barata la gasolina hoy?

Cabe señalar que el Edomex se destaca como una de las entidades con menores costos de la gasolina, principalmente la gasolina Regular, más conocida como Magna es de $23.65. Por el contrario, el estado de Nuevo León registra los precios más elevados en la gasolina Premium, donde alcanza los $29.49 por litro.

Este seguimiento diario del precio de la gasolina se ha convertido en una herramienta fundamental para conductores particulares, transportistas y empresas.

¿Cuánto cuesta llenar tu tanque de gasolina HOY?

Con base en los precios actuales, estos son los costos aproximados para llenar un tanque de gasolina HOY en México:

Tanque de 45 litros (Magna): $1,080 pesos



Tanque de 45 litros (Premium): $1,150 pesos



Tanque de 65 litros (Magna): $1,561 pesos



Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Estos cálculos permiten dimensionar el impacto que tiene el precio de la gasolina durante junio de 2026 en el bolsillo de los mexicanos.

Precio del Gas Natural Vehicular HOY

Mínimo: $10.99 pesos por litro



Promedio: $12.60 pesos por litro



Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy viernes (12 de junio de 2026) en México|Pexels

Otros estados: Así está la gasolina hoy en Jalisco

Magna: $23.99



Premium: $29.25



Diésel: $27.27 peros por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Magna: $24.03

Premium: $29.49

Diésel: $27.09 por litro.

Precio gasolina hoy Edomex

Para quienes buscan específicamente el precio de la gasolina hoy en el Estado de México, los costos promedio son:

Gasolina Regular: $23.65



Gasolina Premium: $28.65



Diésel: $26.82 pesos por litro.



Cabe señalar que la gasolina en México sigue siendo uno de los principales gastos para millones de familias mexicanas. Por ello, es importante seguir diariamente los reportes sobre los movimientos del mercado energético y el comportamiento de los combustibles.

