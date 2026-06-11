¡Prepara tu bolsillo! Así amanece el precio de la gasolina en México este 11 de junio

¿Buscas dónde cargar gasolina al mejor precio hoy? En Azteca Noticias te compartimos el reporte actualizado sobre el costo de los combustibles en México para este jueves 11 de junio de 2026, así como las entidades donde se registra el precio más bajo por litro.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Los precios promedio de los combustibles en México para este jueves 11 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos

precio por litro: 23.68 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.47 pesos

por litro: 28.47 pesos Diésel precio por litro: 27.17 pesos

Precio del gas natural vehicular 11 de junio de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de junio de 2026

Estos son los precios promedio de los combustibles en la Ciudad de México para este jueves:

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

precio por litro: 23.81 pesos Precio de gasolina Premium

Diésel precio por litro: 26.99 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de junio de 2026

En el Estado de México, los costos promedio son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos

precio por litro: 23.65 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 28.05 pesos

por litro: 28.05 pesos Diésel precio por litro: 26.82 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 11 de junio de 2026

Los precios promedio en Guadalajara, Jalisco, son los siguientes:

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos

precio por litro: 24.00 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.25 pesos

por litro: 29.25 pesos Diésel precio por litro: 27.34 pesos

Precio de gasolina hoy 11 de junio de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, Nuevo León, los costos reportados son:

Gasolina Regular precio por litro: 24.03 pesos

precio por litro: 24.03 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 29.49 pesos

por litro: 29.49 pesos Diésel precio por litro: 27.09 pesos

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 11 de junio de 2026

En Tlaxcala se registran los siguientes precios promedio:

Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos

precio por litro: 23.47 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.25 pesos

por litro: 27.25 pesos Diésel precio por litro: 26.69 pesos

Precio de gasolina en Campeche hoy 11 de junio de 2026

Los costos promedio en Campeche son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

precio por litro: 23.87 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.88 pesos

por litro: 27.88 pesos Diésel precio por litro: 27.11 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio de los combustibles en Estados Unidos para este 11 de junio de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.12 dólares (71.972 pesos)

por galón: 4.12 dólares (71.972 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.01 dólares (87.22 pesos)

por galón: 5.01 dólares (87.22 pesos) Diésel por galón: 5.27 dólares (91.74 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles corresponden a los reportes realizados por los permisionarios conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos registros, Tlaxcala está como una de las entidades con el precio más bajo de gasolina Regular en el país, al ubicarse en 23.47 pesos por litro.

Por otro lado, Monterrey, Nuevo León, figura entre las ciudades con los costos más elevados para este combustible, con un precio promedio de 24.03 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el nivel de octanaje, una característica que determina la resistencia del combustible a detonar de forma anticipada dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele recomendarse para motores de compresión baja o convencional. En contraste, la gasolina Premium tiene 91 octanos o más, por lo que resulta adecuada para vehículos con motores turbo, de inyección directa o de alto desempeño.

Si tienes dudas sobre cuál combustible utilizar, puedes consultar el manual del propietario de tu vehículo o revisar la información ubicada en la tapa del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

